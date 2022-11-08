新增個案連續2日破千 廣州海珠區延長社會面管控

內地新冠肺炎疫情繼續擴大，前日新增5,496宗本土感染，廣東仍然佔最多有2,106宗，其中廣州佔1,935宗。在廣州「重災區」海珠區，單日新增個案連續第2日破千，達1,880宗，原定昨午夜結束的「社會面疫情防控措施」延長至周五午夜。廣州市疾控中心認為，海珠區新增感染多，主要是管理難度大，人口高度聚集的風險區內「沒有能夠完全靜下來」。
廣州市疾控中心又指出，大量高風險民眾被轉移到隔離酒店，做單人單管核酸檢測，檢測效率大幅提升，以及管控排查力度不斷增加，找出之前未及時做核酸的民眾，加之病毒潛伏期短，都是這兩天海珠區新增感染者較多的原因。
海珠區要「真正安靜下來」
廣州市疾控中心直言，雖然海珠區情況令人擔心，但當地社會面感染者已很少，說明自上周六起的加強社會面防控措施起到作用，強調要繼續堅持「一快、一靜、一透」防控措施，即是以最快速度轉送感染者、密切接觸者及周邊高風險民眾，並且「真正安靜下來，減少甚至杜絕一切不必要流動」，同時核酸檢測做到「一戶不漏、一人不落、一次不少」。
海珠區已有3.4萬名涉疫民眾被轉移。對於管控區內有極個別人士破壞封控水馬擅自外出，海珠區常務副區長傅曉初昨表示，會嚴肅處理，同時加強日查夜巡。有海珠區網民就透露，「沒人管，大人小孩不用上班上課，天天聚在一起，熱鬧得很，這裡還是康鷺(高風險區)附近」、「前幾日落街做核酸，仲有人周街抽煙吐痰啊。都已經氣溶膠傳播啦，佢地個個都好似唔驚死咁」。
iPhone 14 Pro出貨量減 鄭州富士康請人
另外，內蒙古、河南等地疫情仍然嚴峻，前日分別新增1,033及306宗感染，其中河南鄭州航空港區靜默管理至明日中午，區內爆疫的蘋果代工廠富士康，昨宣布將以時薪30元(人民幣，下同)招聘工人，並以一筆過500元補貼吸引在上月10日至本月5日離職回鄉的工人回巢。蘋果則發聲明指，受疫情影響，鄭州廠房產能大幅下降，iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max出貨量將低於預期，客戶要等更長時間才拿到新機。
台灣方面，昨新增16,538本土確診，為5月15日以來新低；死亡個案則新增34宗。中央流行疫情指揮中心指，新增個案下降幅度正在加大，「下降趨勢已經確立」，會降到多低、維持多久，有待觀察。