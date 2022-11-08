新增個案連續2日破千 廣州海珠區延長社會面管控

內地新冠肺炎疫情繼續擴大，前日新增5,496宗本土感染，廣東仍然佔最多有2,106宗，其中廣州佔1,935宗。在廣州「重災區」海珠區，單日新增個案連續第2日破千，達1,880宗，原定昨午夜結束的「社會面疫情防控措施」延長至周五午夜。廣州市疾控中心認為，海珠區新增感染多，主要是管理難度大，人口高度聚集的風險區內「沒有能夠完全靜下來」。

廣州市疾控中心又指出，大量高風險民眾被轉移到隔離酒店，做單人單管核酸檢測，檢測效率大幅提升，以及管控排查力度不斷增加，找出之前未及時做核酸的民眾，加之病毒潛伏期短，都是這兩天海珠區新增感染者較多的原因。