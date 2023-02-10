新增約20萬宗陽性 國家衛健委：疫情日趨平穩

內地新冠疫情從高位大幅回落，中國疾控中心公布本月6日全國新冠感染情況，核酸檢測陽性人數降至9,000人，抗原檢測陽性人數從本月4日的8.5萬反彈至19萬；發燒門診就診人數降至13.7萬人次；住院患者降至6萬人，重症患者佔2,000人，在院死亡降至102人。國務院聯防聯控機制昨舉行記者會，國家衛健委發言人米鋒表示，全國疫情日趨平穩，總體向好態勢持續鞏固。

記者會上，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指出，經過全國性新冠感染流行後，全國人群免疫保護力較高，近幾個月再出現新一波疫情的可能性比較小，「今後再出現類似於這次大規模流行的可能性也比較小」，而隨著中國優化防控策略措施，新冠疫情未來或斷續在局部地區、部分人群、一段時間內發生，出現全國性短時間集中大規模流行的可能性較小。

吳尊友又表示，疫情3年以來，病毒持續變異，呈現出傳染性增強、免疫逃逸能力增強、致病性減弱的趨勢，對人類生命安全的威脅正在減弱，「當然其中也不排除我們人類與新冠病毒的抗爭，特別是新冠疫苗的廣泛應用」，從目前趨勢來看，未來出現傳染性更強變種病毒株的可能性非常小，出現致病性增強、或者病毒「返祖」到Delta甚至原始病毒株的可能性也非常小。

中疾控：未發現更強變種病毒流行

另一邊廂，中國疾控中心病毒病所研究員陳操稱，今年以來，從全國口岸入境人士當中監測到39種新冠變種病毒進化分支，全部屬於Omicron，並以BA.5.2與BF.7及其亞分支為主，「到目前為止還沒有監測到傳播力、致病力、免疫逃逸能力明顯增加的新型變異株流行」。