新增471宗感染 海南促周五前社會面清零

時值暑假，內地多個熱門旅遊地點都爆發新冠肺炎疫情，其中海南島本月1日以來的新一波疫情仍處於快速上升期，前日新增471宗感染，累計1,859宗，當中1,546宗來自三亞。截至前日零時，全省尚有17.79萬名遊客滯留，三亞佔約5.7萬人，符合檢疫條件的滯留遊客昨起獲安排分批離開。海南省委書記沈曉明則要求，本周五前實現「社會面清零」。

三亞昨安排3班包機送首批合資格滯留遊客返回上海及陝西西安。海南省防疫指揮部指，各地政府可自昨起閉環送滯留遊客到機場等地點，由民航等部門安排運輸工具，目的地政府亦要閉環接走相關遊客。至於離開條件，近7天所在旅行團或酒店無人感染的團客，或近3天無發燒、咳嗽等症狀的散客，若身處無疫市縣，須持48小時內兩次核酸陰性證明；身處中疫情低風險區須持72小時內3次核酸陰性證明；身處中、高風險區就要待當地降為低風險後，再按低風險區規定處理。