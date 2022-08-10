新增471宗感染 海南促周五前社會面清零

時值暑假，內地多個熱門旅遊地點都爆發新冠肺炎疫情，其中海南島本月1日以來的新一波疫情仍處於快速上升期，前日新增471宗感染，累計1,859宗，當中1,546宗來自三亞。截至前日零時，全省尚有17.79萬名遊客滯留，三亞佔約5.7萬人，符合檢疫條件的滯留遊客昨起獲安排分批離開。海南省委書記沈曉明則要求，本周五前實現「社會面清零」。
三亞昨安排3班包機送首批合資格滯留遊客返回上海及陝西西安。海南省防疫指揮部指，各地政府可自昨起閉環送滯留遊客到機場等地點，由民航等部門安排運輸工具，目的地政府亦要閉環接走相關遊客。至於離開條件，近7天所在旅行團或酒店無人感染的團客，或近3天無發燒、咳嗽等症狀的散客，若身處無疫市縣，須持48小時內兩次核酸陰性證明；身處中疫情低風險區須持72小時內3次核酸陰性證明；身處中、高風險區就要待當地降為低風險後，再按低風險區規定處理。
西藏布達拉宮等景點暫停開放
另一邊廂，西藏打破920天「零新增」紀錄，前日有22宗感染，其中18宗來自拉薩。拉薩政府指，今波疫情是由Omicron BA.2.76引起，屬輸入性疫情，首名感染者是一名來自日喀則的3歲女童，其母及外婆上周四帶其搭火車到拉薩參加親屬喪禮，居於城關區一處樓房，同樓房15人亦相繼染疫。
西藏主要景點布達拉宮、羅布林卡及西藏博物館昨起暫停開放，拉薩、日喀則等地正進行全民強檢；3家方艙醫院4,004張床位準備就緒，主要接收輕症和無症狀患者，另有7家專責醫院接收重症及年長患者。
另外，新疆上月30日發生的新一波疫情持續，前日新增146宗感染，累計420宗，主要集中在伊犁州。
整體疫情方面，內地前日新增828宗本土感染，海南佔最多，其次是新疆；廣東亦錄38宗個案。台灣方面，昨新增23,458宗本土確診、18宗死亡，死亡數字是近89天新低。