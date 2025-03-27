新娘半數同事突離開婚禮酒席 背後故事令人暖心

浙江海寧一場婚禮中發生了一件令人動容事件，人民醫院急診科女醫生殷志穎與新婚丈夫在海寧賓館辦喜宴，吃到一半時新娘的同事收到電話通知「科室病人心臟驟停」，現場同事桌幾乎全都衝回醫院救人。 據《生活幫》、《大象新聞》等報道，婚宴在3月23日晚上舉行，一陣急促的電話鈴聲打破現場喜悅氣氛，新娘同事桌客人紛紛放下碗筷起身，急忙穿上外套和手袋跑走，急症科主任不忘上台向新人簡單解釋，因為病人心臟驟停，需要立即趕回去。據悉，本來新娘同事是3桌，一桌10人，幾乎跑光了。

報道指出病人為一名40歲男性，因感冒引發心肺驟停。患者送院後，急症科當值醫生立即對他進行持續胸外心臟按壓、電除顫、靜推腎上腺素、經口氣管插管、呼吸機輔助呼吸等系列搶救措施，但是由於病情嚴重，經評估後，還是需要上ECMO（人工心肺）為病人爭取更多的救治機會。 10分鐘趕回醫院 病人獲救 醫護團隊在接到通知後僅花費10分鐘便趕回醫院，大家分工合作、緊密配合。17分鐘後，ECMO成功轉機，挽救病人生命。