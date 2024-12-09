新婚夜遭奶奶闖入房宣讀四家規　新娘秒脫婚戒直接離婚

內地一名新手人妻在婚禮結束當晚，奶奶就迫不急待入房宣布一連串的「家規」，讓她直接脫下婚戒，馬上決定離婚。

奶奶直接闖進房間內宣佈「家規」

《網易新聞》感情文章部落客分享一則婆媳觀點相差太大的慘痛案例，內地一對新婚夫婦才剛甜蜜辦完婚禮，當晚正準備洞房花燭夜，沒想到奶奶直接闖進房間內，讓小倆口非常錯愕。

這名奶奶一進門，就挑明要宣佈「家規」，而且還說「我知道你們小夫妻有悄悄話想說，不過，有些事情我是要提前跟你們說清楚的，特別是兒媳婦，有些規矩要早點知道。」

只見奶奶細數家規，「首先家中奉行AA制，別想占我兒子便宜；至於做菜，口味要合我跟我兒子的胃口，別天天吃一樣的；每天都要打電話報平安，讓我知道妳在家裡過得怎麼樣；最後一點，家裡一定要保持乾淨，我可不想我兒子住得髒兮兮的，我會定期來檢查。」