新年好去處｜廣州深圳4大超級燈會 百米燈龍街、水上花燈會 「龍」味十足

2024龍年將至，粵港澳大灣區的春節燈會亦已陸續登場！乘着龍年的氣勢，今年的燈會都「龍」味十足，各式以龍為主題的花燈璀璨奪目，現在就來介紹一下深圳和廣州四個必看燈會，希望大家逛過後都能夠龍氣十足，來年行龍運。

歡樂海岸「灣區超級燈會」 千燈籠築百米長龍街

最接近香港的，要算是「2024灣區超級燈會」了。與往年一樣，2024灣區超級燈會於深圳南山區歡樂海岸椰林沙灘舉行。超級燈會面積達20,000平方米，40多個超級燈組共建一場燈海盛宴，所有花燈均由四川自貢手藝人親臨現場製作。今屆「龍」造型的花燈特別多，有12米高的雙龍戲珠，2條巨龍屹立在椰林沙灘中央；也有上古神獸、魚躍福門、十二生肖等造型，紅彤彤的花燈充滿節日氣氛。其中最吸晴必定是百米燈龍街了。在中國神話中，龍身長而曲折，自貢手藝人就特意打造了一條長達100米的燈龍長廊，再掛上上千個花燈。燈籠造型各有特色，有些還寫上滿滿的祝福字句，充滿節日氛圍。若果碰上觀樂海岸放煙花的話，場面必定更璀璨奪目。

除了花燈外，2024灣區超級燈會還有多個國潮快閃演出，例如打卡集章的新玩意，就能讓你在龍年之初先拔「龍」籌，新的一年行大運。

2024灣區超級燈會

日期：2023年12月18日至2024年3月3日 17:00-22:00

地址：南山區濱海大道2008號歡樂海岸-椰林沙灘