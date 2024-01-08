新年好去處2024｜洛陽花燈、蘇州山塘街、南京等必睇龍年燈會

2024龍年將至，全國各地的春節燈會布置已經排上日程，就等大家來逐一打卡了！究竟今年有哪些好看又有特色的春節燈會？事不宜遲，讓我們一起開啟璀璨的彩燈夜宴之旅吧！
上海豫園燈會 洛陽花燈「一夜魚龍舞」率先亮相
今年，上海豫園燈會已經迎來了第29屆，適逢龍年，燈會以龍元素為主題，雖然彩燈仍在布置當中，不過亦有不少燈組已經開始率先亮燈了。
走進豫園的挹秀樓，抬頭就能看到遊走於飛簷斗拱之間的魚龍彩燈，這組彩燈名為「一夜魚龍舞」，繽紛多彩的魚群，呈現出遊龍回旋的姿態，與古色古香的城隍廟建築互相輝映，十分華麗。
據了解，今年的上海豫園燈會將於本月中下旬至2月底舉行，為期40多天，將續寫兔年燈會主題「山海奇豫記」的篇章，想去前往賞燈的朋友記得要留意官方消息了。
南京秦淮燈會 50米巨型龍燈「大閙」老門東
俗話説：「秦淮彩燈甲天下」，隨着龍年春節漸漸臨近，一年一度的南京秦淮燈會也正密鑼緊鼓籌備着。
為了讓一眾市民及遊客提前感受節日氣氛，位於秦淮區的老門東街區布置了一組巨型的傳統龍燈，足足有50多米長，從街頭一直「盤踞」至街尾，氣勢磅礴，栩栩如生，尤為壯觀。
穿過老門東街區便來到了明城牆下，這裏同樣掛滿彩燈——十組湟源排燈點亮夜空，每一個彩燈上都繪製了各式各樣的傳統圖案，流光溢彩，非常精美，為即將到來的春節增添了一道特別的景觀。
蘇州山塘街夢幻魚燈 如置身現實版「大魚海棠」
看多了金光燦爛的彩燈裝飾，不妨換個口味到蘇州，感受不一樣的江南「年味」吧！
位於蘇州姑蘇區的山塘街，大街小巷中都掛滿了大大小小的魚燈，有粉紅色、粉藍色、粉白色的，色彩猶如馬卡龍般夢幻，十分唯美！
每年春節期間，從除夕到元宵節，婺女洲都會舉辦一系列精彩的新春活動，除了有煙花表演、廟會外，還有安徽歙縣魚燈、非遺打鐵花等徽州特色的民俗活動，鼓樂齊鳴，讓市民及遊客熱熱鬧鬧迎新春。
大家不妨穿上漢服，白天先坐搖櫓船泛舟湖上，感受詩意江南風光。到了晚上，再欣賞「懸空金閣」流光溢彩的煙花表演，到新春集市辦年貨、寫春聯、製作燈籠，最後看一場氣勢磅礴的《遇見·婺源》山水實景演出，沉浸式體驗如大唐夜宴般的春節盛會！
江西婺女洲徽韻燈會 華麗燈火 夢回大唐夜宴
想同時感受恬靜的江南柔情及沸騰的人間煙火？江西婺源的「大唐不夜城」婺女洲相信是個不錯的選擇！
每年春節期間，從除夕到元宵節，婺女洲都會舉辦一系列精彩的新春活動，除了有煙花表演、廟會外，還有安徽歙縣魚燈、非遺打鐵花等徽州特色的民俗活動，鼓樂齊鳴，讓市民及遊客熱熱鬧鬧迎新春
大家不妨穿上漢服，白天先坐搖櫓船泛舟湖上，感受詩意江南風光。到了晚上，再欣賞「懸空金閣」流光溢彩的煙花表演，到新春集市辦年貨、寫春聯、製作燈籠，最後看一場氣勢磅礴的《遇見·婺源》山水實景演出，沉浸式體驗如大唐夜宴般的春節盛會！
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