新年好去處2024｜洛陽花燈、蘇州山塘街、南京等必睇龍年燈會

2024龍年將至，全國各地的春節燈會布置已經排上日程，就等大家來逐一打卡了！究竟今年有哪些好看又有特色的春節燈會？事不宜遲，讓我們一起開啟璀璨的彩燈夜宴之旅吧！

南京秦淮燈會 50米巨型龍燈「大閙」老門東 俗話説：「秦淮彩燈甲天下」，隨着龍年春節漸漸臨近，一年一度的南京秦淮燈會也正密鑼緊鼓籌備着。 為了讓一眾市民及遊客提前感受節日氣氛，位於秦淮區的老門東街區布置了一組巨型的傳統龍燈，足足有50多米長，從街頭一直「盤踞」至街尾，氣勢磅礴，栩栩如生，尤為壯觀。 穿過老門東街區便來到了明城牆下，這裏同樣掛滿彩燈——十組湟源排燈點亮夜空，每一個彩燈上都繪製了各式各樣的傳統圖案，流光溢彩，非常精美，為即將到來的春節增添了一道特別的景觀。

蘇州山塘街夢幻魚燈 如置身現實版「大魚海棠」 看多了金光燦爛的彩燈裝飾，不妨換個口味到蘇州，感受不一樣的江南「年味」吧！ 位於蘇州姑蘇區的山塘街，大街小巷中都掛滿了大大小小的魚燈，有粉紅色、粉藍色、粉白色的，色彩猶如馬卡龍般夢幻，十分唯美！ 每年春節期間，從除夕到元宵節，婺女洲都會舉辦一系列精彩的新春活動，除了有煙花表演、廟會外，還有安徽歙縣魚燈、非遺打鐵花等徽州特色的民俗活動，鼓樂齊鳴，讓市民及遊客熱熱鬧鬧迎新春。 大家不妨穿上漢服，白天先坐搖櫓船泛舟湖上，感受詩意江南風光。到了晚上，再欣賞「懸空金閣」流光溢彩的煙花表演，到新春集市辦年貨、寫春聯、製作燈籠，最後看一場氣勢磅礴的《遇見·婺源》山水實景演出，沉浸式體驗如大唐夜宴般的春節盛會！