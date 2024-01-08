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中國
2024-01-08 16:21:00

新年好去處2024｜洛陽花燈、蘇州山塘街、南京等必睇龍年燈會

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新年好去處｜2024全國必睇龍年燈會！

新年好去處｜2024全國必睇龍年燈會！

2024龍年將至，全國各地的春節燈會布置已經排上日程，就等大家來逐一打卡了！究竟今年有哪些好看又有特色的春節燈會？事不宜遲，讓我們一起開啟璀璨的彩燈夜宴之旅吧！

上海豫園燈會 洛陽花燈「一夜魚龍舞」率先亮相

今年，上海豫園燈會已經迎來了第29屆，適逢龍年，燈會以龍元素為主題，雖然彩燈仍在布置當中，不過亦有不少燈組已經開始率先亮燈了。

走進豫園的挹秀樓，抬頭就能看到遊走於飛簷斗拱之間的魚龍彩燈，這組彩燈名為「一夜魚龍舞」，繽紛多彩的魚群，呈現出遊龍回旋的姿態，與古色古香的城隍廟建築互相輝映，十分華麗。

據了解，今年的上海豫園燈會將於本月中下旬至2月底舉行，為期40多天，將續寫兔年燈會主題「山海奇豫記」的篇章，想去前往賞燈的朋友記得要留意官方消息了。

「一夜魚龍舞」燈組由洛陽牡丹花燈非遺傳承人魏增產團隊製作，是今年上海豫園燈會的首組亮相彩燈。（網上圖片） 今年的上海豫園燈會，將延續去年主題「山海奇豫記」，從陸地到海洋，開啟新篇章「海經篇」，備受矚目。（網上圖片）

南京秦淮燈會 50米巨型龍燈「大閙」老門東

俗話説：「秦淮彩燈甲天下」，隨着龍年春節漸漸臨近，一年一度的南京秦淮燈會也正密鑼緊鼓籌備着。

為了讓一眾市民及遊客提前感受節日氣氛，位於秦淮區的老門東街區布置了一組巨型的傳統龍燈，足足有50多米長，從街頭一直「盤踞」至街尾，氣勢磅礴，栩栩如生，尤為壯觀。

穿過老門東街區便來到了明城牆下，這裏同樣掛滿彩燈——十組湟源排燈點亮夜空，每一個彩燈上都繪製了各式各樣的傳統圖案，流光溢彩，非常精美，為即將到來的春節增添了一道特別的景觀。

龍年將至，南京老門東歷史街區已經換上了色彩繽紛的花燈裝飾。（圖片來源：旅行攝影-大不溜先森@小紅書） 華燈初上，南京老門東的巨型龍燈「盤踞」在古色古香的老街中，年味十足。（網上圖片）

蘇州山塘街夢幻魚燈 如置身現實版「大魚海棠」

看多了金光燦爛的彩燈裝飾，不妨換個口味到蘇州，感受不一樣的江南「年味」吧！

位於蘇州姑蘇區的山塘街，大街小巷中都掛滿了大大小小的魚燈，有粉紅色、粉藍色、粉白色的，色彩猶如馬卡龍般夢幻，十分唯美！

每年春節期間，從除夕到元宵節，婺女洲都會舉辦一系列精彩的新春活動，除了有煙花表演、廟會外，還有安徽歙縣魚燈、非遺打鐵花等徽州特色的民俗活動，鼓樂齊鳴，讓市民及遊客熱熱鬧鬧迎新春。

大家不妨穿上漢服，白天先坐搖櫓船泛舟湖上，感受詩意江南風光。到了晚上，再欣賞「懸空金閣」流光溢彩的煙花表演，到新春集市辦年貨、寫春聯、製作燈籠，最後看一場氣勢磅礴的《遇見·婺源》山水實景演出，沉浸式體驗如大唐夜宴般的春節盛會！

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蘇州山塘街上高高懸掛的魚燈，擁有如馬卡龍般夢幻的色彩，無論是白天還是晚上，都別具特色和韻味。（網上圖片） 山塘街又名七里山塘，是蘇州姑蘇區一條歷史將近2,000年的古老步行街，享負盛名，自古以來素有「姑蘇第一名街」之稱。（圖片來源：xanz_photo@Instagram）

江西婺女洲徽韻燈會 華麗燈火 夢回大唐夜宴

想同時感受恬靜的江南柔情及沸騰的人間煙火？江西婺源的「大唐不夜城」婺女洲相信是個不錯的選擇！

每年春節期間，從除夕到元宵節，婺女洲都會舉辦一系列精彩的新春活動，除了有煙花表演、廟會外，還有安徽歙縣魚燈、非遺打鐵花等徽州特色的民俗活動，鼓樂齊鳴，讓市民及遊客熱熱鬧鬧迎新春

大家不妨穿上漢服，白天先坐搖櫓船泛舟湖上，感受詩意江南風光。到了晚上，再欣賞「懸空金閣」流光溢彩的煙花表演，到新春集市辦年貨、寫春聯、製作燈籠，最後看一場氣勢磅礴的《遇見·婺源》山水實景演出，沉浸式體驗如大唐夜宴般的春節盛會！

本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

今年的婺女洲徽韻燈會已於除夕正式亮燈，造型各異的花燈遍布古鎮，張燈結彩，盡顯國風雅韻。（圖片來源：婺女洲度假區@小紅書） 每逢春節期間，位於江西婺源的婺女洲景區都會上演不同類型的精彩民俗活動，流光溢彩，美不勝收。（網上圖片）
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