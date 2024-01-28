新旅行方法｜「特種兵式」日行3萬步、夜宿海底撈瘋狂打卡 年輕人為何如此拼命？

日行3萬步、兩天兩夜不睡覺、一天輾轉十多個地點......這不是軍隊在訓練，而是時下內地年輕人當中十分流行的「特種兵式旅遊」。到底怎麼才算是特種兵式旅遊？現時大學生們為甚麼突然間愛上這種極限旅遊方式？
特種兵式旅遊盛行 挑戰極限堪比軍訓
甚麼是「特種兵式旅遊」？簡單來說，就是在最短的時間裏，花最少的錢，去最多的目的地和景點，打卡最多的美食。這樣的旅遊方式，其艱苦程度和對身體的挑戰程度，堪比軍隊特種兵訓練，因此而得名。在如今年輕人的典型特種兵式旅遊中，白天時間寶貴，不能「浪費」在路上，因此大多數「特種兵」會選擇夕發朝至（即晚上出發，日出到達）或半夜抵達的火車。 同程旅行數據顯示，在早前只有一天的清明節假期中，有62%的「00後」遊客選擇在夜間出發奔赴目的地，有三成的「00後」遊客一天打卡超過4個景區。
除了火車，也有不少年輕人分享經驗，選擇夜宿海底撈、麥當勞等餐廳，或者廉價洗浴中心、網吧等地方。甚至在沒有公眾假期的時候，僅靠周末兩天，體力和精力爆棚的年輕人們，也一樣會趁學習或工作的間隙，在各地奔走。 類似「33小時速游北京，一天轉8個景點」 、「24小時16頓飯吃遍淄博」，各大社交媒體上不乏類似這樣的貼文分享。
特種兵式旅遊吸引力何在？
特種兵式旅遊為何突然間盛行？其實，學生群體消費能力有限，但勝在身體和精力，因此早年間的窮遊也在年輕人當中流行，行程緊湊的低價旅行團更是一直存在。但如今的特種兵式旅遊，在行程時間安排、花費支出上，都幾乎是壓縮到極致，比上述旅行方式有過之而無不及。如此高強度的身心挑戰，在某種程度上也是後疫情時代的縮影。三年疫情令不少大學生的在校生活都封在校園，少了許多外出看世界的機會，如今也就不難理解，為何會出現這種好似「只爭朝夕」的「報復式旅遊」心態。
特種兵旅遊風潮的另外一個前提，還有現時便利的交通。同程研究院首席研究員程超功介紹，在特種兵式旅目的地當中，最受歡迎的通常是那些景點密集、火車高鐵和市內公共交通都便利的城市因此，北京、重慶、長沙、上海、南京等交通便利又擁有眾多景點和美食的城市，頗受大學生們喜愛。
當然，對於特種兵式旅遊，有人質疑過度打卡式的走馬觀花，失去了旅行的意義；亦有人擔憂這種方式會給景區、交通和餐廳帶來壓力。有年輕的網友就說，這是在最好的青春年華裏，去看外面的世界，「這不僅僅是旅遊，是本該熾熱的青春」。
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