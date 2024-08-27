新疆塔克拉瑪干沙漠洪水幾乎淹沒私家車輪胎　當地人稱常見

8月25日，有多名內地網友在社群平台分享影片，驚呼「新疆塔克拉瑪干沙漠發洪水」。對此，有網友指出，近年內地雨帶北移北擴趨勢明顯，背後其實是全球變暖的緣故。
據公開資料，塔克拉瑪干沙漠是位於新疆維吾爾自治區的塔里木盆地中央的大型沙漠，位於天山、崑崙山、阿爾金山和帕米爾高原之間，東西長1100多公里，南北寬550公里，面積約33.76萬平方公里，佔大陸沙漠面積的一半，是內地面積最大的沙漠。
沙漠出現潺潺流水和綠洲奇景
據烏魯木齊廣播電視台報導，網傳影片畫面顯示：公路路面慘遭水淹，遊客開私家車在其中行進如同在水中開船，水深高到幾乎淹沒輪胎；有多處沙漠出現潺潺流水和綠洲，與遊客印象中的不毛之地大相徑庭。
對此，許多網友驚歎：「任誰也沒辦法把洪水和沙漠聯繫在一起吧。」「簡直就是個世界奇蹟啊。」「沙漠變綠洲指日可待。」「要不改名叫塔克拉瑪濕沙漠。」
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新疆網友指天山冰雪消融是洪水原因
新疆網友現身說法：「很正常啊，天山冰雪消融，一到夏季就是汛期，我們天天防洪。」「新疆不只沙漠會發洪水，戈壁灘會發洪水，鹽鹼地也會發洪水。這個就是為什麼要堅持綠化的根本原因，因為沒有植被，不管是春天會融化的雪水，還是夏天的雨水，都會很容易形成洪水。」
此外，還有網友指出，這是大陸雨帶北移的現象。據「中國氣象報社」7月24日曾發文指出，自21世紀以來，夏季多雨帶的時空分布正在發生變化，北方地區降水呈現增加趨勢，近十年的增加趨勢最為明顯，這與全球暖化導致的大氣含水量增加有關。
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