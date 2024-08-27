新疆塔克拉瑪干沙漠洪水幾乎淹沒私家車輪胎 當地人稱常見

8月25日，有多名內地網友在社群平台分享影片，驚呼「新疆塔克拉瑪干沙漠發洪水」。對此，有網友指出，近年內地雨帶北移北擴趨勢明顯，背後其實是全球變暖的緣故。 據公開資料，塔克拉瑪干沙漠是位於新疆維吾爾自治區的塔里木盆地中央的大型沙漠，位於天山、崑崙山、阿爾金山和帕米爾高原之間，東西長1100多公里，南北寬550公里，面積約33.76萬平方公里，佔大陸沙漠面積的一半，是內地面積最大的沙漠。