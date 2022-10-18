新疆塔里木河水量近十年最大 河水湧入沙漠形成多個湖泊

官媒央視報道，今年是新疆塔里木河近十年水量最大的一年，河水漫溢到附近的塔克拉瑪干沙漠，形成許多湖泊，場面蔚為壯觀。

網民籲「趕緊種樹 加快沙漠治理」

微博不少網民呼籲，「搶時機種樹吧！如果一直有湖有水，幾年以後就可以種菜了」、「真的趕緊種樹，留下湖泊，加快沙漠治理」。不過，有網民指出，「不是所有沙漠都適合種樹的」、「說趕緊種樹的……請翻出你的初中地理課本。這種沙漠裡沒有足夠的降水，種樹只會把水分吸乾加劇荒漠化。我們治理的是荒漠化，不是沙漠」。

網民認為與全球暖化脫不開關係

還有網民提出疑問，「所以這是好事還是壞事？和全球氣候變化有關嗎，或者有甚麼影響嗎？」、「鄱陽湖乾了，沙漠有水了。有點可怕」。有網民回應稱，「塔里木河的水源是天山融雪，說明全球變暖加速」，但亦有位址顯示為新疆的網民強調，「今年這邊下雨特別多，而且都是大雨」。有網民就認為，「西北近年多雨就是因為全球變暖」。

塔里木河5月起經歷80日洪水

新華社上月曾報道，今年5月以來，新疆塔里木河受高溫融雪及降雨影響，有25條幹流及支流出現超警戒流量洪水，直至上月22日晚，最後一個超警監測站點恰拉龍口站流量才回落到警戒以下，標誌著塔里木河歷時80日的洪水結束。

報道又提到，塔里木河沿線灌區農作物得到充分灌溉，增加灌溉面積63.06萬畝；河道沿岸胡楊林生態補水效果明顯，增加引洪補水面積133.5萬畝，較往年增加五成；向孔雀河調水3.09億立方米，超額完成調水任務。