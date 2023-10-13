新疆天山托木爾大峽谷傳說曾現唐三藏蹤影　藏白堊紀海鹽「可供全球人吃200年」

天山托木爾峰大峽谷位於新疆阿克蘇溫宿縣，又稱「庫都魯克大峽谷」，維語意為「驚險、神秘」，是通往南北天山古代驛路木札特古道的必經之地，相傳玄奘西方取經曾途經於此。其擁有豐富地質資源和奇異的地貌景觀，又被稱為「活的地質博物館」，成為了旅遊愛好者和地質學家們爭相探尋的熱門景點。

「活的地質演變史博物館」

天山托木爾峰大峽谷位於新疆阿克蘇溫宿縣，該地集丹霞、雅丹、岩鹽、喀斯特等地質奇景，擁有新疆「活的地質演變史博物館」美稱，東西長約25公里，南北寬約20公里，由3條呈「川」字形主谷和12條支谷、上百條小支谷組成。不論是偉人峰、一線天、黃金之吻等壯美景觀都讓人嘖嘖稱奇。

據景區講解部主任吐馬熱斯．阿布力克木向《中天新聞網》記者介紹，在距今2.5億年前白堊紀時期，托木爾大峽谷所在的地區是一片內陸湖泊，為古地中海一部分。