新疆旅遊｜新疆文化和旅遊廳稱去年2.67億人次到訪 近3000億人民幣收入

新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳黨組書記副廳長徐銳軍表示，新疆擁有重要旅遊和文化資源，目前有17個國家5A級旅遊景區，位列全國第三。至於世界級和國家級非物質文化遺產，新疆分別有94個和315個。去年新疆旅遊人次達到2.67億人次，旅遊收入近3000億人民幣（約3264.5億港元）。
徐銳軍指出，新疆一般以夏季遊為主，但近年冬季旅遊冒起，令近年出現「旺季拉長、淡季不淡」現象。他表示，當地擁有101個滑雪場，國家級冰雪旅遊度假地的數量亦是全國第一，冰雪遊、自駕遊或是高原沙漠探險遊都帶來機遇。
▼新疆千年喀什古城▼
去年353萬人次外國赴新疆旅遊
至於南疆風情遊最近遊客量亦很多，效果良好。 徐銳軍說，哈爾濱冰雪旅遊為新疆的冰雪發展提供很好的借鑒，雖然新疆目前的資源非常好，但配套設施、後期營運和管理，仍有進步空間。今年（2024年）是新疆旅遊質量服務的提升年，已推出一系列政策，包括在春節期間，推出所有國有景區門票免費的安排。 提至如何吸引外國遊客，徐銳軍說，去年外國遊客來疆達353萬人次，主要來自中亞國家、港澳、東南亞等國家和地區。其中來自哈薩克斯坦的旅客較多，有170萬人次。今年新疆將推出一系列措施，吸引及便利旅客到訪。
原文刊登於 香港電台