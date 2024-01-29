新疆旅遊｜新疆文化和旅遊廳稱去年2.67億人次到訪 近3000億人民幣收入

新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳黨組書記副廳長徐銳軍表示，新疆擁有重要旅遊和文化資源，目前有17個國家5A級旅遊景區，位列全國第三。至於世界級和國家級非物質文化遺產，新疆分別有94個和315個。去年新疆旅遊人次達到2.67億人次，旅遊收入近3000億人民幣（約3264.5億港元）。

徐銳軍指出，新疆一般以夏季遊為主，但近年冬季旅遊冒起，令近年出現「旺季拉長、淡季不淡」現象。他表示，當地擁有101個滑雪場，國家級冰雪旅遊度假地的數量亦是全國第一，冰雪遊、自駕遊或是高原沙漠探險遊都帶來機遇。