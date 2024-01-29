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2024-01-29 16:45:00

新疆旅遊｜新疆文化和旅遊廳稱去年2.67億人次到訪 近3000億人民幣收入

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新疆旅遊｜新疆文化和旅遊廳稱去年2.67億人次到訪 近3000億人民幣收入（資料圖片）

新疆旅遊｜新疆文化和旅遊廳稱去年2.67億人次到訪 近3000億人民幣收入（資料圖片）

新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳黨組書記副廳長徐銳軍表示，新疆擁有重要旅遊和文化資源，目前有17個國家5A級旅遊景區，位列全國第三。至於世界級和國家級非物質文化遺產，新疆分別有94個和315個。去年新疆旅遊人次達到2.67億人次，旅遊收入近3000億人民幣（約3264.5億港元）。

徐銳軍指出，新疆一般以夏季遊為主，但近年冬季旅遊冒起，令近年出現「旺季拉長、淡季不淡」現象。他表示，當地擁有101個滑雪場，國家級冰雪旅遊度假地的數量亦是全國第一，冰雪遊、自駕遊或是高原沙漠探險遊都帶來機遇。

▼新疆千年喀什古城▼

新疆千年喀什古城變網紅城市遊客創新高 13年前花70億人民幣重建古西域特色 喀什古城區昔日生活環境髒亂差。（圖／李宗芳攝） 喀什古城大街隨處可見販售花盆玉器等各式手工藝品。（圖／李宗芳攝） 饢餅、烤包子等傳統維族美食。（圖／李宗芳攝） 茶葉沿著絲綢之路進入喀什地區，飲茶現已成為當地飲食文化之一。（圖／李宗芳攝） 遊客最愛點上一壺88元人民幣新疆黑磚茶打卡擺拍。（圖／李宗芳攝） 「百年老茶館」第四代老闆買買提克里木稱「雙節」期間日營收達上萬人民幣。（圖／李宗芳攝）

去年353萬人次外國赴新疆旅遊

至於南疆風情遊最近遊客量亦很多，效果良好。 徐銳軍說，哈爾濱冰雪旅遊為新疆的冰雪發展提供很好的借鑒，雖然新疆目前的資源非常好，但配套設施、後期營運和管理，仍有進步空間。今年（2024年）是新疆旅遊質量服務的提升年，已推出一系列政策，包括在春節期間，推出所有國有景區門票免費的安排。 提至如何吸引外國遊客，徐銳軍說，去年外國遊客來疆達353萬人次，主要來自中亞國家、港澳、東南亞等國家和地區。其中來自哈薩克斯坦的旅客較多，有170萬人次。今年新疆將推出一系列措施，吸引及便利旅客到訪。

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原文刊登於 香港電台

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