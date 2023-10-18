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中國
2023-10-18 13:00:00

新疆木卡姆以舞為媒架起一帶一路文化橋樑　入團需日日磅重仲有身高限制

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伴隨薩塔爾、艾捷克、獨它爾、彈撥爾、揚琴、手鼓奏響的十二木卡姆樂曲，美麗的維族姑娘緩緩登場，在練舞室內翩翩起舞，或搖肩動頸、或閃轉騰挪，歡快節奏搭配整齊劃一動作，表演細膩優美、韻味十足，將新疆十二木卡姆的藝術魅力表現得淋漓盡致，令人叫絕。

新疆維吾爾木卡姆，是集歌、舞、樂於一體的大型綜合藝術形式，2005年入選聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。新疆藝術劇院木卡姆藝術團今年7月中旬赴印尼巡演，完成11場演出，場場爆滿，堪稱中國一帶一路「最美文化使團」，舞者男帥女美，進團條件首曝光。伴隨薩塔爾、艾捷克、獨它爾、彈撥爾、揚琴、手鼓奏響的十二木卡姆樂曲，美麗的維族姑娘緩緩登場，在練舞室內翩翩起舞，或搖肩動頸、或閃轉騰挪，歡快節奏搭配整齊劃一動作，表演細膩優美、韻味十足，將新疆十二木卡姆的藝術魅力表現得淋漓盡致，令人叫絕。新疆藝術劇院木卡姆藝術團團長地力下提·帕爾哈提向記者透露進團篩選標準，首先得科班出身，從小接受專業舞蹈訓練，其次是要年輕，因為舞蹈演員是吃「青春飯」，表演生命週期短，「到了年齡就得轉行當編導」，不過現團員平均年齡偏大多逾30歲，近期將招募新血接棒以「老帶少」方式傳承文化。

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新疆藝術劇院木卡姆藝術團團長地力下提·帕爾哈提。（圖／李宗芳攝） 維族男女舞者五官深邃立體顏值高。（圖／李宗芳攝）

女舞者身高要求170cm左右 男舞者175cm

地力下提特別提到演員身材要求，由於木卡姆集體舞蹈多，個頭上要求視覺均衡和諧，因此女舞者身高在170cm左右，男舞者則是175cm，「不能太高，因為這我這不打籃球，萬一有演員生病，就會很難搞找到合適的頂替者」。另外，演員為維持體態，得天天上秤量體重，並保持高強度的體能鍛鍊。據悉，有「絲路明珠」之稱的新疆維吾爾木卡姆藝術，實為華夏與波斯-阿拉伯音樂文化水乳交融的產物，也是明清時期民間音樂的典範。「木卡姆」源於阿拉伯語，原意為位置、等級，後引申爲曲調、歌曲，包含十二木卡姆和刀郎木卡姆、吐魯番木卡姆、哈密木卡姆等，歌唱內容涵蓋哲人箴言、文人詩作、民間故事、地方傳說，反映維吾爾人民生活和社會風貌。歌曲形式既有敘詠歌，又有敘事歌；演唱方式既有合唱，又有齊唱、獨唱；唱詞格律與押韻方式，奇巧多樣。新疆以舞為媒，架起「一帶一路」文化合作橋樑，該劇團近年屢屢走出國門、登上異國舞臺，盡展中華民族之美、新疆之美。今年7月15日至8月13日在雅加達、德波、勿加泗、萬隆、井裡汶、三寶壟、梭羅、日惹、泗水9座城市進行巡演，每場觀眾皆超2000人，彰顯人文交流和文明互鑒精神。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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