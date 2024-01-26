新疆滑雪｜遊客太興奮一路滑到邊境線　事後遭列入黑名單禁再玩（有片）

不少民眾在冬天下雪時，都喜歡體驗滑雪的樂趣，不過內地卻有一名男子，因為太過投入，竟然越過了滑雪場邊界，一路滑到邊境線附近，直到巡邏人員發現，通知滑雪場將人帶回。

遭邊境巡邏人員發現

根據內媒報道，在新疆阿勒泰禾木滑雪場，23日發生了一起荒謬事件，一名男子購票入場後，卻沒有遵守規定，私自越過了邊界，最後更一路滑到邊境線，直到邊境巡邏人員發現，通知滑雪場，最後出動電單車隊將他帶回。

該名男子表示，他一時玩得太興奮，沒注意到已經超出滑雪場範圍了，為此他還支付了200元人民幣（約220港元）的電單車來回費用，事後滑雪場將他的會員卡封鎖，意味着他在這個雪季，都無法再購票入場了。