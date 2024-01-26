新疆滑雪｜遊客太興奮一路滑到邊境線　事後遭列入黑名單禁再玩（有片）

不少民眾在冬天下雪時，都喜歡體驗滑雪的樂趣，不過內地卻有一名男子，因為太過投入，竟然越過了滑雪場邊界，一路滑到邊境線附近，直到巡邏人員發現，通知滑雪場將人帶回。
遭邊境巡邏人員發現
根據內媒報道，在新疆阿勒泰禾木滑雪場，23日發生了一起荒謬事件，一名男子購票入場後，卻沒有遵守規定，私自越過了邊界，最後更一路滑到邊境線，直到邊境巡邏人員發現，通知滑雪場，最後出動電單車隊將他帶回。
該名男子表示，他一時玩得太興奮，沒注意到已經超出滑雪場範圍了，為此他還支付了200元人民幣（約220港元）的電單車來回費用，事後滑雪場將他的會員卡封鎖，意味着他在這個雪季，都無法再購票入場了。
周圍圍欄貼有警示標語
對此滑雪場工作人員回應，男子違規野雪，造成滑雪場工作人員的困擾，因此便將他拉黑，其實在滑雪場的周圍圍欄上，都會貼有警示標語，提醒來滑雪的民眾勿擅自進入場外滑行，否則後果自負。
影片曝光後，不少人支持滑雪場的作法，認為男子的行為給人添麻煩，如果意外出事，又沒被巡邏人員發現，極有可能就此送命，不過也有人出面緩頰，表示滑雪的過程中，沒有辦法任意的煞停，可能是因此才差點「滑出國」。
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