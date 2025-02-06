新疆漢策白馬救墮江父女　網民激讚「完全演繹大俠」(有片)

湖北仙桃市漢江邊近日一名男子落水，女兒也撲進水裡想救人，惟雙雙陷困境，危急之下，一名來自新疆的39歲男子騎著一匹大白馬衝落水中施救，並在一名冬泳愛好者協助下，成功救起落水父女。白馬入江救人的影片在網路上曝光，令不少網民直呼太有型：「完全符合大俠的演繹」。

綜合《中原網》、《上游新聞》等內地媒體報道，事發於周二(4日)中午，在漢江邊經營漢江野騎俱樂部的新疆漢伊立拜，看見一男子墜入漢江，另一女子一邊哭喊一邊欲下水救人，當時江水溫度太低，伊立拜與友人估計人下去速度和耐力都不行，相信騎馬救人更快些，伊立拜便策騎白馬躍入江中。白馬落水跑出3米後開始游泳，江水已漫至馬的頸部，游出40多米後，伊立拜一手拉著馬繩，另一手抓住墮江男子。白馬一個轉身，便朝江邊游回去，另一名冬泳愛好者亦協助救人，最終墮水男子獲救，與其女兒身體均無礙。