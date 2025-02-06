新疆漢策白馬救墮江父女　網民激讚「完全演繹大俠」(有片)

湖北仙桃市漢江邊近日一名男子落水，女兒也撲進水裡想救人，惟雙雙陷困境，危急之下，一名來自新疆的39歲男子騎著一匹大白馬衝落水中施救，並在一名冬泳愛好者協助下，成功救起落水父女。白馬入江救人的影片在網路上曝光，令不少網民直呼太有型：「完全符合大俠的演繹」。
綜合《中原網》、《上游新聞》等內地媒體報道，事發於周二(4日)中午，在漢江邊經營漢江野騎俱樂部的新疆漢伊立拜，看見一男子墜入漢江，另一女子一邊哭喊一邊欲下水救人，當時江水溫度太低，伊立拜與友人估計人下去速度和耐力都不行，相信騎馬救人更快些，伊立拜便策騎白馬躍入江中。白馬落水跑出3米後開始游泳，江水已漫至馬的頸部，游出40多米後，伊立拜一手拉著馬繩，另一手抓住墮江男子。白馬一個轉身，便朝江邊游回去，另一名冬泳愛好者亦協助救人，最終墮水男子獲救，與其女兒身體均無礙。
白馬事後發燒至40度 料3至5日才康復
報道指，伊立拜是新疆伊犁人，6歲開始馴馬，被策騎落水救人的白馬名叫「白龍」，今年7歲，是混血改良品種。接力救人的3人表示，首功歸「白龍」馬，他們都是打輔助的。伊立拜說：「『白龍』通人性，我抽牠一鞭子，牠就曉得要下水。牠看到我拽住落水人後，就主動掉頭往回游。」不過「白龍」在事後發燒，體溫高達40度，伊立拜隨即給牠配藥，預料3至5日才可康復。
策馬救人的事蹟引發網民熱議，網友稱讚：「人和馬都是真英雄，開了眼界」、「傳說中的白馬王子再現」、「完全符合大俠的演繹」，還有不少人想到「西遊記」裡的白龍馬：「莫非是傳說中的白龍馬？」、「這匹馬應該是白龍馬又轉世了」。