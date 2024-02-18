新疆遭遇特強沙塵暴吹襲　親歷者身陷赤橙異世界：窗户炸了

遊客潘女士受訪表示，她在吐魯番連霍高速上遭遇沙塵暴，時間是早上10點半，當時風特別大，整個過程持續了大概半個多小時，「全是沙，往車上打的那種感覺」，甚至車後窗玻璃也被風吹破、吹跑，「突然窗戶就炸了，後窗全部碎了，也找不到了」。

據《紅星新聞》報道，2月17日晚上23時，國家預警資訊發布中心發佈多條預警資訊，包括新疆、寧夏、陝西、內蒙古在內多地發布沙塵暴橙色預警。當天有多名網友發布新疆特強沙塵暴現場實拍影片，整片天空呈現赤橙色，沙塵漫天，只能勉強看到近處人影樹影或車燈。

內地農曆新年假期進入尾聲，春運返程高峰多地遭遇強沙塵暴。有多名網友拍下新疆特強沙塵暴，天空呈現詭異赤橙色宛如異世界，有親歷者稱，連車窗玻璃都被風颳走了。

為冬季歷年罕見

潘女士稱當時很慌張，也挺害怕，很多車都橫在高速公路上，自己開的房車也跟着停駛，等待沙塵暴過去才從應急車道離開。

據新疆氣象局消息，若羌縣2月17日出現能見度小於100米的強沙塵暴；庫車市出現8至10級大風，風口陣風達12級，大風強度強，持續時間長，影響範圍廣，為冬季歷年罕見，同時伴有沙塵暴天氣。19日上述大部分地區沙塵天氣逐漸減弱，但部分地區仍有揚沙或浮塵天氣。

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