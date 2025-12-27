新疆開通全球最長高速公路隧道　20分鐘駛22公里穿越天山

新疆南北交通迎來歷史性突破。12月26日，全長22.13公里、世界最長高速公路隧道—天山勝利隧道，及其所在的G0711烏魯木齊至尉犁高速公路（簡稱烏尉高速）全線正式通車。這條耗時5年建設的雲端「大動脈」，穿越天山中部直連新疆南北，將原來數小時的盤山路程縮短至約20分鐘，實現了「北疆城市帶」與「南疆城市群」的快速對接。 綜合內地媒體報道，烏尉高速全長324.7公里，總投資高達467億元人民幣（約516億港元）。該路線不僅是貫通南北疆的最快通道，更串聯了京新、連霍等多條國家級高速公路，將中國東部經濟圈與亞歐國家緊密連通。

最大埋深超過1112米 巴音郭楞蒙古自治州交通部門指出，該通道的通車將有效提升能源資源與農產品供應鏈的韌性和安全水平。隨著烏魯木齊至庫爾勒的車程從7小時減半至3.5小時，南北疆「一日生活圈」已正式成型。 天山勝利隧道的建設過程被稱為「築路天山，處處是極限挑戰」。隧道最大埋深超過1,112米，穿越多達16個地質斷裂帶。施工團隊面臨高地應力、高地震烈度、高環保要求及高寒、高海拔的「五重考驗」。為此，中國創新採用「三洞+四豎井」及「主洞+中導洞」的施工與開挖方案。