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中國
2024-01-23 10:21:00

新疆阿克蘇地區烏什縣發生7.1級地震　最少3人傷(有片)

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新疆阿克蘇地區烏什縣發生7.1級地震，最少3人傷。(微博)

新疆阿克蘇地區烏什縣發生7.1級地震，最少3人傷。(微博)

新疆阿克蘇地區烏什發生7.1級地震。地震在凌晨29分發生，中國地震台網指，震央位於新疆阿克蘇地區烏什縣，接近吉爾吉斯邊境的山區，震源深度22公里。及後當地發生多次餘震，最強一次達5.3級。

地震發生期間，阿克蘇、喀什及和田等多個地區都有明顯震感，其中阿克蘇有住宅瓷磚震跌，亦有民居牆壁出現裂縫。《央視新聞》報道，烏什縣英阿特村有村民在地震中受傷，其後獲民警救出。《新華社》報道，烏什縣媒體中心工作人員在地震時，感覺6層樓的融媒中心搖晃了約1分鐘，夜班人員迅速撤離大樓。當地氣溫攝氏零下10度，多個小區人員緊急疏散。有居民表示，有客廳吊燈掉了下來。

新疆鐵路部門立即啟動緊急應變計劃。(微博) 第一批載有地震專家及救搬人員的包機已出發前往震區。(微博)

國務院啟動地震三級應急響應

國務院抗震救災指揮部辦公室啟動地震三級應急響應，並派工作組到震區指導抗震救災工作。新疆亦組織救援人員前往震區，第一批載有地震專家及救搬人員的包機已出發前往震區。中央政府亦緊急調撥帳篷、大衣、棉被、折疊床和取暖爐等物資支援當地。

新疆鐵路部門立即啟動緊急應變計劃，對受地震影響區段線路封鎖，緊急叫停正在該區段運行的客運列車，組織人員對鐵路線、橋樑、隧道、訊號設備等設施進行全面檢查。受地震影響，部分客運列車將出現不同程度延誤。

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