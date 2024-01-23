新疆阿克蘇地區烏什縣發生7.1級地震　最少3人傷(有片)

新疆阿克蘇地區烏什縣發生7.1級地震。地震在凌晨2時9分發生，中國地震台網指，震央位於新疆阿克蘇地區烏什縣，接近吉爾吉斯邊境的山區，震源深度22公里。及後當地發生多次餘震，最強一次達5.3級。

地震發生期間，阿克蘇、喀什及和田等多個地區都有明顯震感，其中阿克蘇有住宅瓷磚震跌，亦有民居牆壁出現裂縫。《央視新聞》報道，烏什縣英阿特村有村民在地震中受傷，其後獲民警救出。《新華社》報道，烏什縣媒體中心工作人員在地震時，感覺6層樓的融媒中心搖晃了約1分鐘，夜班人員迅速撤離大樓。當地氣溫攝氏零下10度，多個小區人員緊急疏散。有居民表示，有客廳吊燈掉了下來。