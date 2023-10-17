新疆音樂藝術館陳列百餘珍貴文物資料　包括作家三毛及「西部歌王」王洛賓的忘年戀手寫情書

王洛賓（1913-1996），本名王榮庭，搜集整理和編寫700多首西北地區民歌，先後出版過8部歌曲集，使其發揚全大陸，乃至世界各地，兩岸耳熟能詳的「在那遙遠的地方」、「康定情歌」、「達阪城的姑娘」、「彩虹妹妹」、「掀起了你的頭蓋來」皆出自王洛賓筆下。

內地已故著名民族音樂家王洛賓有「西部歌王」之稱，1938年取材自新疆吐魯番維族民謠，寫下《達阪城的姑娘》傳唱至今，當地於2000年建音樂藝術館以玆紀念，館內陳列百餘幅歷史圖片和大量珍貴的文物資料，介紹其成就與鮮為人知故事，其中包括與作家三毛的一段情。王洛賓（1913-1996），本名王榮庭，搜集整理和編寫700多首西北地區民歌，先後出版過8部歌曲集，使其發揚全中國，乃至世界各地，兩岸耳熟能詳的「在那遙遠的地方」、「康定情歌」、「達阪城的姑娘」、「彩虹妹妹」、「掀起了你的頭蓋來」皆出自王洛賓筆下。

王洛賓聽到三毛身亡消息後寫下最後一首情歌

據音樂藝術館方介紹，三毛從媒體報道獲悉王洛賓曾二度入獄坐牢近20年，囹圄期間妻子積憂成疾去世，獲釋後一直鰥居，經常用歌聲表達對於亡妻思念，讓失去人生摯愛荷西的三毛感同身受，便透過熟識記者處取得王洛賓聯繫方式，並於1990年4月藉跟團赴新疆機會，與王洛賓在烏魯木齊相會，兩人一見如故，以歌互訴衷情。三毛在回到台灣後隨即寫信給王洛賓傳遞自己感情，信中大膽表白「萬里迢迢，為了去認識你，不是偶然，是天命。無法抗拒的……我回來了，閉上眼睛，全是你的影子。你無法要求我不愛你，在這一點上我是自由的」。

據內地媒體報道，王洛賓當時已經77歲，與三毛相差30歲，兩人無論從年齡、地域、生活方式，都有難以跨越的鴻溝，幾封書信往來後，王洛賓言辭越來越克制，回信時間也越來越遲。4個月後，三毛應邀到北京參加《滾滾紅塵》劇本後修改，再次來到新疆找王洛賓。王洛賓邀三毛在家中住下，長達一個月的時間裡，兩人散散步、聊聊人生，過起居家生活，卻始終保持距離，讓三毛自覺這段「忘年戀」無望開花結果，便於11月回到台灣。館內至今仍收藏三毛寫給王洛賓最後一封信的原件，信件開頭寫着「謝謝你記得我」。隔年1991年1月4日，三毛因子宮內膜增生症住院開刀，卻被發現在台北榮總病房內以一雙絲襪自縊，結束傳奇才女一生。王洛賓從收音機裡聽到三毛身亡消息，寫下生平最後一首情歌《等待——寄給死者的戀歌》，「你曾在橄欖樹下，等待又等待，我卻在遙遠的地方，徘徊再徘徊」、「為把遺憾續回來，我也去等待，對著那橄欖樹，獨自膜拜。你永遠不再來，我永遠在等待」。

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