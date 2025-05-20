新秀歌唱大賽回顧　曾孕育梅艷芳/黎明/鄭秀文/陳奕迅/楊千嬅的寶庫

由無綫電視主辧的歌唱比賽《中年好聲音3》總決賽剛完結，另一全新歌唱節目《聲秀》緊接上演。歌唱比賽無疑是投身樂壇的踏腳石，當中，1980年代起舉辦的《新秀歌唱大賽》，歷年來曾孕育無數巨星歌手。
除了第一屆「大師姐」梅艷芳外，還有不少香港樂壇的天王天后都是《新秀》出身，你還記得嗎？
文章出處：「當代中國」網站
新秀歌唱大賽｜第一屆冠軍梅艷芳 一夜成名開創巨星傳奇
《新秀歌唱大賽》在1982年首次舉辦，18歲的梅艷芳憑着磁性嗓音和壓場的台風，演繹徐小鳳名曲《風的季節》，技驚四座，擊敗一眾對手，奪得冠軍。
從此，梅艷芳正式踏足香港樂壇，同時也為《新秀歌唱大賽》做了最佳的模範。
梅艷芳早期的形象是走冶艷前衛路線，衣着華麗又大膽，因此被稱為「百變梅艷芳」。她又被譽為「東方麥當娜」，成為當代流行文化標記。
1980年代中，梅艷芳已是紅遍兩岸三地。1985年首奪「十大勁歌金曲頒獎典禮」最受歡迎女歌星獎項，並於往後四年（1985-1989）連續5屆奪得最受歡迎女歌星，風頭一時無兩。1989年，她又奪得「叱吒樂壇女歌手」金獎、「十大中文金曲頒獎禮」IFPI大獎。
1985年，梅艷芳首次在紅磡開個人演唱會，便是15場；往後再創下連開28場、30場的紅館演唱會最高場數紀錄。因而，她被稱為香港樂壇天后。
她曾說，人生最正確的決定是參加新秀，「我自小夢想是有一個很大的舞台，是完全屬於我自己的，所有入場聽歌的人都是來聽我的，有時晚上睡覺時幻想起來，更會笑到嘻嘻哈哈。」《新秀》令她夢想成真，成為港產巨星，也成就了香港樂壇。
新秀歌唱大賽｜第五屆季軍黎明 1990年代成為「四大王天」之一
1986年，黎明參加《第五屆新秀歌唱大賽》奪得銅獎，已被不少人看好，認定他有觀眾緣、可塑性大，加上出色的外型，必定可以大紅大紫。
1989年，黎明簽約寶麗金唱片公司，自此，走上歌唱事業的康莊大道。
1990年，推出首張專輯，已達到金唱片銷量25,000張，成績理想，更獲得多個新人獎。同時，由他擔演的電視劇收視高企，帶動其人氣急升，唱片大賣。
黎明的經典情歌《如果這是情》《那有一天不想你》《情深說話未曾講》等，都唱到街知巷聞，幫助其歌唱事業攀升。
90年代，他獲獎無數，包括連續9年獲港台「十大中文金曲頒獎禮」金曲獎、三度獲得全球華人至尊金曲獎、四度在無綫「十大勁歌金曲頒獎禮」獲得金曲金獎。
那個年代，1990年代，黎明跟張學友、劉德華和郭富城被稱為樂壇「四大天王」，受歡迎程度不相伯仲。而「四大天王」不單只是一個稱號，更代表了本地流行文化的一種現象。
新秀歌唱大賽｜第七屆季軍鄭秀文 歌影齊進同樣出色
1988年，16歲的鄭秀文參加了《第七屆新秀歌唱大賽》，憑葉蒨文的《乾一杯》奪得季軍，從而加入樂壇。
1990年正式出道，歌唱事業可說一帆風順。她發行的粵語專輯、華語專輯、精選專輯和演唱會原聲專輯，全球總銷量超過2,500萬張，並九次獲得IFPI香港唱片銷量大獎「全年最高銷量本地女歌手」，成績斐然。
歷年來，鄭秀文在紅館舉辦了11次個人演唱會，場數逾100場，海外場數更超過200場。她的代表作包括《捨不得你》《放不低》《默契》《終身美麗》《我們都是這樣長大的》等。
除了歌唱事業，她更是影壇賣座女星之一，1997年至2007年主演的15部電影，累積票房達3.7億港元。鄭秀文又多次獲得電影獎項提名，並收穫香港電影金像獎「最佳女主角」、香港電影導演會年度大獎「最佳女主角」、香港電影評論學會大獎「最佳女主角」等。
第14屆冠軍陳奕迅 被《時代》稱帶領香港粵語音樂潮流者
1995年，陳奕迅參加《第14屆新秀歌唱大賽》，先後唱出《狂野之城》《真的愛你》和《望月》，憑出色表現奪冠。
陳奕迅曾推出超過40張專輯，代表作包括《我的快樂時代》《K歌之王》《天下無雙》《幸福摩天輪》《明年今日》等。
他在多個亞太及華人地區的音樂頒獎禮獲得無數獎項，包括10次獲得「叱吒樂壇男歌手」金獎、連續13年獲得「十大中文金曲頒獎禮」最優秀流行男歌手大獎及10次奪全球華人至尊金曲獎；五次獲得四台聯頒音樂大獎傳媒大獎等。還有「全球華語歌曲排行榜」最佳男歌手、內地「音樂風雲榜」最佳男歌手、台灣「金曲獎」最佳國語男歌手等。
2005年，陳奕迅被美國《時代》周刊形容為，帶領香港粵語音樂潮流及影響香港樂壇風格的人物，可見他對香港樂壇的影響力。
第14屆季軍楊千嬅 最年輕女歌手奪五大樂壇頒獎禮歌曲獎
楊千嬅跟陳奕迅同在1995年參加《新秀歌唱大賽》，她憑《等得太久》《秋來秋去》獲得銅獎而加入樂壇。
1996年，楊千嬅推出首張個人粵語專輯《狼來了》，達金唱片銷量，成績不俗。其後，她又奪得多個樂壇頒獎禮歌曲獎、四台聯頒音樂大獎歌曲大獎、「十大勁歌金曲頒獎禮」金曲金獎等，加上「叱吒樂壇頒獎禮」、「十大中文金曲頒獎禮」及「新城勁爆頒獎禮」，在26歲之齡獲得香港五大電子傳媒樂壇頒獎禮的歌曲獎。
2000年度「叱吒樂壇頒獎禮」上，楊千嬅擊敗王菲、鄭秀文等強敵，首次奪得「叱吒樂壇女歌手」金獎，躋身樂壇天后之列。
2002年，楊千嬅首次橫掃香港四大電子傳媒樂壇頒獎禮的女歌星獎項，奠定其樂壇天后的地位。
歷年來，她的代表作包括《狼來了》《少女的祈禱》《小城大事》《野孩子》《可惜我是水瓶座》等。
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