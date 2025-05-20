新秀歌唱大賽回顧 曾孕育梅艷芳/黎明/鄭秀文/陳奕迅/楊千嬅的寶庫

新秀歌唱大賽｜第一屆冠軍梅艷芳 一夜成名開創巨星傳奇

新秀歌唱大賽｜第七屆季軍鄭秀文 歌影齊進同樣出色

第14屆冠軍陳奕迅 被《時代》稱帶領香港粵語音樂潮流者 1995年，陳奕迅參加《第14屆新秀歌唱大賽》，先後唱出《狂野之城》《真的愛你》和《望月》，憑出色表現奪冠。 陳奕迅曾推出超過40張專輯，代表作包括《我的快樂時代》《K歌之王》《天下無雙》《幸福摩天輪》《明年今日》等。 他在多個亞太及華人地區的音樂頒獎禮獲得無數獎項，包括10次獲得「叱吒樂壇男歌手」金獎、連續13年獲得「十大中文金曲頒獎禮」最優秀流行男歌手大獎及10次奪全球華人至尊金曲獎；五次獲得四台聯頒音樂大獎傳媒大獎等。還有「全球華語歌曲排行榜」最佳男歌手、內地「音樂風雲榜」最佳男歌手、台灣「金曲獎」最佳國語男歌手等。 2005年，陳奕迅被美國《時代》周刊形容為，帶領香港粵語音樂潮流及影響香港樂壇風格的人物，可見他對香港樂壇的影響力。 第14屆季軍楊千嬅 最年輕女歌手奪五大樂壇頒獎禮歌曲獎