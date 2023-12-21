新郎婚禮播告白影片感動全場 接連自動播放「東京熱」卻令現場死寂 網民︰當場離婚吧

婚禮對結婚的新人來說，是無比重要的一天，不過中國內地卻有名新郎，在婚禮播放給新娘錄製的「愛的告白」影片，卻不小心將手機珍藏的「東京熱」片段一併播出，讓在場賓客有一個「難忘婚禮」。
帳號「社死案發現場」接受網友投稿，分享生活中尷尬的經驗。近日有女網友分享的閨蜜在婚禮上的尷尬事件。閨蜜入行婚禮產業十年以來，遇過最尷尬的一場婚禮源自「自動播放」功能。
該婚禮新娘父母都是有頭有臉的人物，閨蜜到婚禮現場去幫忙佈置會場的花藝，她得知婚禮舉辦的前一天，新郎突然「臨時加場」，新增浪漫環節。新郎想在正式開場前，先播放一段前一晚錄製的真情告白影片，向另一半示愛。
由於時間緊湊，工作人員來不及在把手機中的影片下載到電腦，於是直接將手機與大屏幕連接再播放。婚禮當天影片順利地播出，新郎的真情告白純粹而又感人，讓全場都沉浸在這份感動之中。
告白短片播放後，手機自動播放下一段影片，結果出現的是新郎珍藏已久的的「東京熱系列」成人片，大屏幕上一男一女上下交疊、熱烈地激吻的畫面，維持了近半分鐘才被暫停，現場陷入死寂，大家尷尬得不敢說話。
尷尬經歷Po出後，吸引不少網友留言「好險影片主角不是新郎新娘，不然真的沒臉見人」、「好勁爆，換我我當場離婚」、「好想知道婚禮司儀是怎麼救場的」、「這離譜到像歐美劇中的情節」「順利成為賓客記憶中『最深刻』的婚禮。」
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