新郎婚禮播告白影片感動全場 接連自動播放「東京熱」卻令現場死寂 網民︰當場離婚吧

新郎婚禮上播示愛影片卻跳播「東京熱」 現場死寂一片 網民︰當場離婚吧

婚禮對結婚的新人來說，是無比重要的一天，不過中國內地卻有名新郎，在婚禮播放給新娘錄製的「愛的告白」影片，卻不小心將手機珍藏的「東京熱」片段一併播出，讓在場賓客有一個「難忘婚禮」。 帳號「社死案發現場」接受網友投稿，分享生活中尷尬的經驗。近日有女網友分享的閨蜜在婚禮上的尷尬事件。閨蜜入行婚禮產業十年以來，遇過最尷尬的一場婚禮源自「自動播放」功能。