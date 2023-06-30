方便港人北上消費 微信支付內地版可綁境外信用卡

港澳居民北上消費喜訊，以往要用內地手機號碼及綁定內地銀行帳戶，才能開設內地電子支付帳戶，現在終於打破這個常規。微信終於宣布，境外信用卡最快7月中可以綁定內地版「微信支付」應用程式，全面在內地的商店及場所使用微信支付付款，港人只要有Visa、MasterCard或者銀聯信用卡，就可以輕鬆用手機支付，不帶現金，通行全國。

騰訊金融科技副總裁陳起儒周三在達沃斯世界經濟論壇透露，旗下微信支付7月中下旬開始，只要在微信支付綁定境外信用卡，不需有內地帳戶，即可在超市、餐飲、酒店住宿、搭車等，以及各種線上線下消費付款。不過，境外用戶使用微信支付，綁定境外信用卡時，需要驗證身份之餘，也無法利用境外信用卡做個人轉帳、發紅包等。