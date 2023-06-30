熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
中國
2023-06-30 04:31:45
日報

方便港人北上消費 微信支付內地版可綁境外信用卡

分享：
內地 流動支付

內地流動支付盛行，隨時拿著現金也無法消費。(資料圖片)

港澳居民北上消費喜訊，以往要用內地手機號碼及綁定內地銀行帳戶，才能開設內地電子支付帳戶，現在終於打破這個常規。微信終於宣布，境外信用卡最快7月中可以綁定內地版「微信支付」應用程式，全面在內地的商店及場所使用微信支付付款，港人只要有Visa、MasterCard或者銀聯信用卡，就可以輕鬆用手機支付，不帶現金，通行全國。

騰訊金融科技副總裁陳起儒周三在達沃斯世界經濟論壇透露，旗下微信支付7月中下旬開始，只要在微信支付綁定境外信用卡，不需有內地帳戶，即可在超市、餐飲、酒店住宿、搭車等，以及各種線上線下消費付款。不過，境外用戶使用微信支付，綁定境外信用卡時，需要驗證身份之餘，也無法利用境外信用卡做個人轉帳、發紅包等。

微信支付
微信支付

內地版支付寶可綁Visa及MasterCard

微信支付其實早在2019年尾已可綁定境外信用卡，只是限制在部分試點商戶交易，例如訂購火車及高鐵車票的官方12306購票平台、預約車的滴滴出行，以及京東和攜程等購物消費網站。

至於電子支付另一巨頭「支付寶」，內地版支付寶早前已宣布，正式支援香港發行的Visa和MasterCard等信用卡，港人同樣不需開設內地銀行帳戶，綁定信用卡後即可直接消費。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受