方臉猴「大壯」爆紅不足一個月猝死　合肥動物園曝黑帽懸猴死因

合肥動物園一隻名為「大壯」的黑帽懸猴，因為有張方正的國字臉，被戲稱是「醜出圈」網紅。但爆紅不到一個月，5月21日卻傳出大壯突然死亡，讓許多粉絲錯愕不已。 據《九派新聞》等綜合報道，5月21日，合肥野生動物園發通告，指動物園內的黑帽懸猴「大壯」突發疾病，經全力搶救無效，於5月21日下午離開。經內地多名獸醫專家診斷，初步認為死亡原因為心肺功能衰竭。 5月22日，合肥野生動物園工作人員稱，大壯確實前一天下午去世了，目前具體的死亡原因還需等待化驗結果。問及是否會為大壯舉行葬禮，工作人員稱「要看動物園後續安排」。

上述工作人員還表示「大壯的妻兒都還在園區裡，目前身體很健康。不管後續園區生意好壞，都會盡力保證動物的福利待遇」。 動物園稱大壯妻兒目前身體健康 方臉猴大壯猝逝的消息一傳出，讓許多粉絲相當錯愕。紛紛留言表示「怎麼才紅沒多久就沒了？」、「周日剛去看過，大壯一家好幸福呢，怎麼就走了」、「天哪怎麼會」。 據此前報道，近日安徽合肥野生動物園的猴子「大壯」因長了一張方臉，長相與人相似，在網路上「醜出圈」而爆紅，有網友戲稱「看著面熟，但想不起來像誰」。

大壯2015年入園 合肥野生動物園動管中心飼養員指出，大壯2015年就到該動物園，至今已在動物園10年，走紅的很意外也很突然。因為黑帽懸猴天生一頭黑毛，看上去就像戴著一頂小帽子，加上國字臉、表情還特別豐富，讓牠深受遊客喜愛。 大壯生前爆紅後，內地百萬網紅「狗王」李憲璧還被粉絲點名，認為他撞臉方臉猴，就連他都驚呼「真的一模一樣」。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章