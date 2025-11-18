旅法女退換10件毛衣反被嘲「去報警」　嬲到飛返浙江維權

一名旅居法國巴黎經營服裝店的中國女子，日前在浙江省嘉興市訂購10件毛衣，豈料收到貨發現領口「緊到套不進去」，氣得她不惜飛回浙江維權討說法。

「按樣衣標準發貨」

綜合內媒報道，這名李姓女子表示，她於今年8月到嘉興市時，在一家店試穿一款標註「均碼、120斤（約60公斤）以下女士適穿」的毛衣，覺得不錯，於是以每件182元人民幣（約199港元）價格，訂購10件，並明確約定「按樣衣標準發貨」。

返法後，她收到的第一批貨卻讓她始料不及：「領口緊到完全套不進頭，根本沒法賣。」為處理問題，李女自費逾1,000元人民幣（約1,094港元），找人將貨物帶回中國並寄回這家店，讓對方補發新貨。