旅法女退換10件毛衣反被嘲「去報警」　嬲到飛返浙江維權

一名旅居法國巴黎經營服裝店的中國女子，日前在浙江省嘉興市訂購10件毛衣，豈料收到貨發現領口「緊到套不進去」，氣得她不惜飛回浙江維權討說法。
「按樣衣標準發貨」
綜合內媒報道，這名李姓女子表示，她於今年8月到嘉興市時，在一家店試穿一款標註「均碼、120斤（約60公斤）以下女士適穿」的毛衣，覺得不錯，於是以每件182元人民幣（約199港元）價格，訂購10件，並明確約定「按樣衣標準發貨」。
返法後，她收到的第一批貨卻讓她始料不及：「領口緊到完全套不進頭，根本沒法賣。」為處理問題，李女自費逾1,000元人民幣（約1,094港元），找人將貨物帶回中國並寄回這家店，讓對方補發新貨。
「叫我直接去法院起訴」
豈料新到的第二批貨，仍然不合格，李女稱：「領口雖放大，但整件衣服尺寸明顯縮水袖口緊、肩寬不對，根本是小孩尺碼。」李女隨即聯繫這家店，但對方卻批評她無理取鬧：「讓我愛報警就報警，甚至叫我直接去法院起訴。」
李女為討個說法，不惜特地飛到浙江解決，但店內員工卻以「老闆不在、聯繫不上」為由拒絕溝通，微信聯繫老闆娘也不回應。李女憤而向當地市場管理方投訴，經過調解，店家為其更換10件合格尺寸毛衣，李女終於表示滿意，她強調：「現在不是錢的問題，是一口氣。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章