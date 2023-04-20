旅泰大熊貓「林惠」流鼻血後死亡　保險賠約343萬元

泰國清邁動物園通報，21歲的旅泰大熊貓「林惠」，於周三(19日)凌晨1時10分不幸死亡。據中國新聞網2019年報道，泰方曾為「林惠」和另一隻大熊貓「創創」購買了死亡保護保險，不管在任何情況下，大熊貓死亡將獲得保險理賠，每隻熊貓的賠付金額為1500萬泰銖(即約343萬港元)。而中泰雙方專家將盡快就「林惠」死因展開聯合調查，並全力做好善後工作。

大熊貓「林惠」鼻部、頸部有血跡

中國駐清邁總領事館網站消息，「林惠」在周二身體已出現不適癥狀。有網友在清邁動物園進行直播時，發現「林惠」鼻部、頸部有血跡，精神狀態不佳。清邁動物園密切關注，並在中國大熊貓保護中心專家指導下積極進行治療，但「林惠」終因搶救無效去世。在搶救過程中，中國駐清邁總領館派員前往現場，協調跟進有關工作。

中國外交部發言人汪文斌昨日回應「林惠」離世時表示，中方對林惠離世感到難過。而「林惠」於2003年到泰國清邁動物園，給廣大泰國民眾帶去許多歡樂。翻查資料，雌性大熊貓「林惠」2001年9月出生，現年21歲的「林惠」已相當於人類的60多歲。2003年10月，牠和另一隻大熊貓「創創」，一同被送抵泰國進行學術研究和交流。而早於2019年9月，「創創」已因慢性心力衰竭急性發作死亡。