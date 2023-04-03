旅美大貓熊丫丫健康亮紅燈　返國進入倒數計時

近期大陸網友最關心的莫過於旅美大貓熊丫丫即將返國了！2023年2月被租借到美國孟菲斯動物園的大貓熊樂樂離世。樂樂的離世引發部分網友對園方是否照顧不周的質疑，呼籲大陸將樂樂的伴侶丫丫盡早接回國。隨著合約將在4月7日到期，丫丫的回國也進入倒數計時，網友也十分關注甚麼時候能見到回歸的丫丫。

2003年，美國田納西州孟菲斯動物園與大陸動物園協會達成協議，向大陸租借兩隻大貓熊。丫丫與伴侶樂樂隨後開啟他們旅美生涯。2022年12月，孟菲斯動物園宣布，將把旅美大貓熊丫丫和樂樂歸還，結束20年的租借期。然而2023年2月1日，樂樂在動物園突然因心臟病變去世，終年25歲。樂樂的去世引發一些大陸網友對園方是否照顧不周的質疑。甚至有網友發現，丫丫不僅看起來瘦骨嶙峋，而且毛髮稀疏。對此，園方否認了存在虐待行為，並否認交還大貓熊是因為這些指控。

內地兩飼養專家趕赴美國 為照料及治療熊貓「丫丫」

大陸動物園協會以儘管在孟菲斯動物園的兩隻大貓熊丫丫和樂樂得到悉心照顧，但由於牠們已進入老年期，且丫丫患有皮膚病等因素，與美方積極協商後，將於4月7日合約結束後接回丫丫。4月8日後丫丫的生活起居將全部移交給大陸派去美國的飼養員，歸國日期仍未定。

對此，北京動物園也回應，大陸方面派去的飼養員和獸醫悉心看護丫丫，並保持與孟菲斯動物園聯繫，請大家不必擔心。並表示丫丫的伙食已經得到改善，也得到足夠的休息。園方也已做好迎接丫丫的前期準備。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章