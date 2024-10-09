旅遊不忘抗日 山東影視城讓遊客「攻城」反擊日軍 (有片)

位於山東臨沂的沂蒙紅色影視基地，推出結合抗日愛國及紅色題材的「跟著團長打縣城」體驗劇，讓遊客親身體驗反擊日軍「奪回縣城」的抗日劇場景。(影片截圖)

內地十一長假期間，位於山東臨沂的沂蒙紅色影視基地，推出結合抗日愛國及紅色題材的「跟著團長打縣城」體驗劇，讓遊客親身體驗反擊日軍「奪回縣城」的抗日劇場景。

沂蒙紅色影視基地推出沉浸式抗戰體驗劇「跟著團長打縣城」。遊客不必換裝下「想像」自己是1930年代的中共八路軍，並在一名八路軍裝扮的「團長」及數名八路軍「士兵」帶領下，炮擊前方縣城「邊喊邊衝鋒」，「奪回被日軍佔領」的縣城。

遊客先拿著手槍、大刀等道具，這時城門外亦有炮擊爆炸效果，在「團長」高喊「同志們，衝啊！」號令下，遊客紛紛衝向城門，城內則布置成斷壁殘垣，硝煙滾滾的模樣，期間有人邊攻城邊用手機拍片「打卡」。至於城門前由演員裝扮的「日軍」，在大隊人馬殺到下「四處逃竄」及「倒下」，讓遊客順利「攻城」奪回縣城。