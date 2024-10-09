旅遊不忘抗日 山東影視城讓遊客「攻城」反擊日軍 (有片)

內地十一長假期間，位於山東臨沂的沂蒙紅色影視基地，推出結合抗日愛國及紅色題材的「跟著團長打縣城」體驗劇，讓遊客親身體驗反擊日軍「奪回縣城」的抗日劇場景。
沂蒙紅色影視基地推出沉浸式抗戰體驗劇「跟著團長打縣城」。遊客不必換裝下「想像」自己是1930年代的中共八路軍，並在一名八路軍裝扮的「團長」及數名八路軍「士兵」帶領下，炮擊前方縣城「邊喊邊衝鋒」，「奪回被日軍佔領」的縣城。
遊客先拿著手槍、大刀等道具，這時城門外亦有炮擊爆炸效果，在「團長」高喊「同志們，衝啊！」號令下，遊客紛紛衝向城門，城內則布置成斷壁殘垣，硝煙滾滾的模樣，期間有人邊攻城邊用手機拍片「打卡」。至於城門前由演員裝扮的「日軍」，在大隊人馬殺到下「四處逃竄」及「倒下」，讓遊客順利「攻城」奪回縣城。
十一長假期間 每天四千遊客參與
影視城工作人員表示，其實這個項目已推出一段時間，但國慶期間有網紅宣傳下「突然火了」，每天有三、四千名遊客參與，大刀、手槍等都是道具，沒危險性。
內地網民稱「最適合中國人的cosplay」
有內地網民表示「好玩，這個創意絕了，值得體驗」、「抗戰基因覺醒了」、「最適合中國人的cosplay（角色扮演）」，有人則語帶諷刺地說，「抗日真是個方便題材，任何場合都用得上」。有參與體驗的遊客表示，這個活動「很有意思」，算是過了一把表演癮，挺好玩的，孩子參與演出同時亦接受了教育。