日媒：蘇州漢持刀襲擊日本人學校校巴 日本母子在內3傷

江蘇省蘇州市有日本人學校的校巴發生持刀襲擊案，一名日本女子和她一名孩子在校巴駛至時受襲。(影片截圖)

日本傳媒報道，江蘇省蘇州市有日本人學校的校巴昨日(24日)發生持刀襲擊案，一名日本女子和她一名孩子受傷，無生命危險，但校巴一名中國籍女職員被刺傷，情況危殆。一名相信是中國籍男子被拘留調查，暫時未知動機，中方亦未有作出公報。受事件影響，蘇州日本人學校已決定今日(25日)停課，有當地日本上班族稱妻兒對事件非常害怕，暫時不敢外出。

報道引述日本駐上海總領事館指，事發在昨日下午時段，現場位於蘇州日本人學校以北約1公里的一個車站，附近有不少日本人居住。遇襲的日本女子與孩子在校巴駛至時受襲，疑兇更試圖登上校車，一名中國籍女員工上前阻擋時遭砍至重傷。日本傳媒引述現場一名日本家長表示，看到一名年約50、60歲的男子襲擊一名男童，又指校巴女職員和在場人士合力制止疑兇，受傷小童是還沒上學的幼童，似乎是與媽媽一起在場等待校巴。

阻刀手登校巴 中國籍女職員被刺危殆

日本駐上海總領事館已派代表到當地確認情況，同時要求蘇州當局加強安全，防止類似事件再次發生，日本政府向北京提出交涉，要求確保在中國的日本人安全。報道指，很多日本在華企業的總部都設在蘇州，當地有超過5,300名日本僑民居住。

今次是事隔2周後，內地再發生外國人遭暴力襲擊事件。4名到中國交流的美國講師，本月10日在吉林的公園被人持刀襲擊受傷。外交部強調有關偶發事件不會影響中美人文交流正常開展。日本駐北京大使館表示，近期中國各地公園和地鐵站等人群聚集場所，多次發生持刀傷人事件，呼籲國民出行時格外小心，注意周圍環境。