日指戰機遭中國軍機雷達照射 解放軍海軍斥日機滋擾訓練

日本首相高市早苗涉台言論事件還未平息之際，日本防衛相小泉進次郎周日凌晨召開記者會指，周六(6日)於沖繩本島東南方向的公海上空，自衛隊F-15戰機兩度遭從中方遼寧艦航母起飛的殲-15戰機雷達照射，已向中方提出強烈抗議。中國人民解放軍海軍新聞發言人王學猛海軍大校周日反駁指，是自衛隊飛機多次飛近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重危及飛行安全。 王學猛：中方嚴正要求日方立即停止污衊抹黑 王學猛表示，中國海軍遼寧艦航母編隊日前在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公布了訓練海空域。其間，日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域滋擾，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全。日方有關炒作與事實完全不符，中方嚴正要求日方立即停止污衊抹黑，嚴格約束一線行動。

外務省傳召中國大使吳江浩 高市：超出飛行安全需要 日本外務省周日稍晚稱，關於中國軍機的雷達照射一事，外務事務次官船越健裕周日在外務省召見中國駐日大使吳江浩，表示「發生危險行為極其遺憾，強烈抗議」，並嚴正要求防止再次發生。小泉進次郎稍早前於記者會就事件稱：「這是危險行為，感到極其遺憾。已向中方提出強烈抗議，嚴正要求防止再次發生。」高市早苗周日出席活動時，亦發表類似講話，指雷達照射是危險舉動，超出飛行安全的需要。她又指，將冷靜而堅決地應對。 日媒認為，中日的緊張關係擴大到了安保層面。防衛省稱，F-15戰機從那霸基地緊急升空戒備，防範領空遭侵犯。中方軍機大約於下午4時32分和傍晚6時37分兩度用雷達照射日軍機，分別維持3分鐘和30分鐘。日媒指F-15當時對中方的殲-15保持距離監視，互相無法肉眼看到，是F-15的感測器感知到被照射，並無退避，繼續執行任務。

路透社：日方未有透露是否遭雷達鎖定 路透社稱，雷達直接照射另一飛機是威脅行為，是可能作出攻擊的訊號，目標飛機或被逼採取迴避舉動。日方並未說明中方軍機有否雷達鎖定日軍機，或日軍機如何回應。防衛省稱，不清楚中方的意圖，但若是用於搜索，無必要斷斷續續雷達照射。這是防衛省首次公布中國軍機向自衛隊飛機照射雷達。2013年，中國海軍艦艇曾向海上自衛隊護衛艦照射雷達。