日方否認中方曾通報演訓　「玉淵譚天」公開錄音揭中方兩度通報並獲回覆(有片)

中日兩國上周六(6日)戰機雷達照射的風波持續，日方否認曾接獲演訓通報。央視旗下公眾號「玉淵譚天」公開據稱中日軍艦人員對話錄音，指「遼寧艦」航母編隊當日訓練前1小時內，曾兩度向日方通報，並獲回覆，批評日方自導自演。
日本放送協會較早時引述消息報道，第一次雷達照射發生時，雙方戰機相距約52公里，第二次相距約148公里。「玉淵譚天」周二(9日)晚上發布示意圖，指日本戰機闖入中方劃設的演訓區，最近距離中方戰機不足50公里；並指當日中方飛機同樣感知到日方機載雷達信號，但中方始終保持理性克制，充分體現維護海空安全的負責任態度。
玉淵譚天：小泉進次郎自導自演
此外，日本防衛大臣小泉進次郎9日公開否認解放軍曾通報遼寧艦航母編隊訓練事宜。「玉淵譚天」同日亦公布一段據稱是解放軍艦上人員向日方通報的錄音。錄音內容顯示，遼寧艦編隊人員以國語及英語表示：「這是中國海軍101艦，我編隊將按計劃組織艦載機飛行訓練。」回應人員以英文回應：「中國101艦，這是日本116艦，我接到你的信息。」
根據日本防衛省公開資料，舷號116是駐橫須賀的第六護衛隊所屬的秋月級防空護衛艦「照月號」。「玉淵譚天」指，「南昌號」驅逐艦先後在當日下午2時10分和近2時半，通過無線電向日方護衛艦「照月號」通報，將按計劃組織艦載機飛行訓練，預計下午3時開始，持續約6小時，主要在航母以南區域進行，兩次都獲日方回覆確認收到。報道批評小泉進次郎自導自演，炒作所謂「雷達照射」問題，顛倒黑白，嫁禍於人。