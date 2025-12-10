日方否認中方曾通報演訓　「玉淵譚天」公開錄音揭中方兩度通報並獲回覆(有片)

中日兩國上周六(6日)戰機雷達照射的風波持續，日方否認曾接獲演訓通報。央視旗下公眾號「玉淵譚天」公開據稱中日軍艦人員對話錄音，指「遼寧艦」航母編隊當日訓練前1小時內，曾兩度向日方通報，並獲回覆，批評日方自導自演。

日本放送協會較早時引述消息報道，第一次雷達照射發生時，雙方戰機相距約52公里，第二次相距約148公里。「玉淵譚天」周二(9日)晚上發布示意圖，指日本戰機闖入中方劃設的演訓區，最近距離中方戰機不足50公里；並指當日中方飛機同樣感知到日方機載雷達信號，但中方始終保持理性克制，充分體現維護海空安全的負責任態度。