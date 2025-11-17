日本外務省官員據報今訪華　就高市早苗涉台言論協商(更新)

中日關係矛盾升溫

日本首相高市早苗日前指「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海問題，觸發中日緊張關係升溫。共同社引述日本政府消息，外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰今日起訪問中國，尋求就事件協商，預計雙方明日會面。報道指，金井訪華期間，預計會與外交部亞洲司司長劉勁松會面，解釋高市早苗的言論不會改變日本政府現有立場，強調即使中日有分歧，亦不應影響人員交流。報道又指，日本政府認為目前不宜令局勢進一步升級，計劃透過外交渠道，冷靜評估中國的反應。

中國外交部與文化和旅遊部，先後提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊，指日本發生多宗中國公民遇襲事件，加上日本領導人公然發表露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，為在日中國公民安全帶來重大風險。教育部亦發布留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。 新華社批日方幻想重溫軍國主義舊夢 內地官方傳媒繼續批評高市言論。新華社發表題為《錯判時與勢，注定撞南牆》的時評，指出首相高市早苗近來在事關鄰國主權領土完整、事關地區和平穩定的問題上頻出妄言，日前在國會答辯時更公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示可能武力介入台海問題，如此粗暴干涉中國內政，還不思悔改、拒不撤回，暴露出日本國內右翼勢力的極端錯誤立場及認知。文章指今日中國早已告別積貧積弱、任人宰割的過去，正以不可阻擋的步伐邁向偉大復興，今天中國人民更加具備捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力，日方一些人依然幻想重溫軍國主義舊夢，妄圖搞以台制華，完全是螳臂當車、不自量力。



《人民日報》：日方借台灣問題生事 就是給自己找事 《人民日報》再發表文章，正告日方，借台灣問題生事，就是給自己找事。文章指，台灣問題是中國核心利益中的核心，是不可觸碰的紅線和底線，任何試圖插手和阻撓中國統一大業的圖謀，都是螳臂當車、不自量力，批評高市早苗的言論是干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，嚴重破壞中日關係的政治基礎。文章提到，日本軍國主義曾多次以所謂「存亡危機」為藉口發動對外侵略，包括以「行使自衛權」為由悍然制造九一八事變，挑起侵華戰爭，給包括中國在內的亞洲乃至世界人民帶來深重災難。

文章呼籲國際社會高度警惕日本的戰略走向 文章又指，高市早苗再提及「存亡危機事態」，讓人有充分理由擔心日本有重蹈軍國主義覆轍的危險，高市早苗不思悔改，拒不撤回有關錯誤言論，充分暴露日本右翼勢力極其錯誤、極為危險的歷史觀、秩序觀和戰略觀，呼籲國際社會特別是亞洲國家，必須高度警惕日本的戰略走向。