日本護衛艦闖浙江海域 稱技術失誤 中方促承諾不再發生(更新)

日本傳媒報道，日本海上自衛隊護衛艦涼月號本月初在未通知中方的情況下，罕有地進入中國海域並逗留20分鐘，引發北京嚴重關切，中方船隻一度驅趕，並質疑日方是蓄意挑釁。(資料圖片)

在北京，外交部發言人林劍表示，根據中國法律有關規定，外國軍用船舶進入中國領海，須經中國政府批准，對於未經中方批准進入中國領海的外國軍用船隻，中方會依法依規處置。中方已就日方艦隻的違法不當舉動提出嚴正交涉，日方也就此作出說明，聲稱是技術性失誤。中方要求日方徹查，承諾類似事件不再發生。

日本傳媒報道，一艘日本海上自衛隊護衛艦本月初在未通知中方的情況下，罕有地進入中國海域並逗留20分鐘，引發北京嚴重關切，中方船隻一度驅趕，並質疑日方是蓄意挑釁。

本月4日駛入 航行約20分鐘

報道引述外交消息人士稱，涼月號護衛艦本月4日駛入浙江省附近海域，當時中國艦艇在周邊海域進行導彈演習並實施禁航令。防衛省消息指出，涼月號的任務是監控中方演習。中方作出駛離領海的要求，但涼月號未有理會警告，在距離浙江沿海12海浬，即大約22公里的範圍航行約20分鐘。

報道指中方質疑日方蓄意挑釁

消息指，日方以往有派船艦監察解放軍軍演，但一般會停留在較遠的水域。北京就事件向日方表達嚴正關切，而日本防衛省對涼月號艦長展開調查。中日曾召開非正式對話。日方指事件屬「程序出錯」，但強調此舉是「無害通航」，並沒有違反國際法，不過中方質疑日方說法，指控事件是蓄意挑釁，正在收集和分析相關資料。