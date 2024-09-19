日童深圳遇襲亡 在華日本人不安蔓延 親自接送子女 日網民：孩子有甚麼罪？

深圳日本人學校一名10歲男童周三(18日)上學途中遭一名男子持刀襲擊，延至周四凌晨傷重不治。家裡有小孩在上海就讀日本人學校的中島小姐接受台灣中央社訪問稱，這宗悲劇令人心痛，也會擔心自己小孩的安全，不安的情緒正在家長之間蔓延。這兩天除了親自接送上下課，也暫時取消課外活動，讓孩子放學後直接回家。 家長告誡子女在外不要說日語 此外，家長們在通訊群組中會互相提醒，有人主動表示能協助沒時間的父母接送小孩上下課，「大家互相幫忙，盡量降低風險」。也有家長告誡子女在外暫時不要說日語。

「一些中國人對日本有負面情緒」 與日本丈夫和女兒一起住在上海的張小姐認為，中國確實有一些人對於日本有著負面情緒，但這樣的負面感受來自於不理解。她以自身經歷為例，和日本人結婚，當年也受到一些親戚質疑或反對，但婚後經過互動與理解，曾經反對的長輩也漸漸了解，「爸爸原本很反對我嫁給日本人，甚至要跟我斷絕關係，結果他現在逢人面前就會讚日本女婿，還比我們更疼錫孫女。」 但她坦言，今次事件確實對日本人造成影響，有些在上海的日本朋友問她該如何保護自己的小孩。

日本網友：孩子有甚麼罪？ 事件在日本國內也引發關注，一名派駐上海的日媒記者表示，這兩天聽到一些家長在討論，是否要為了小孩的安全而暫時回日本。 男童無辜遇襲死亡，日本社交平台滿是哀悼與憤怒的留言。網友表示，「這個孩子有甚麼罪」、「想到他的父母會有多心痛，我在列車上也忍不住淚水」。 有網友揪心地說：「那天早上對他(男童)來說一定就是平常的一天吧。想著要去學校和朋友玩耍、上課時想著真煩啊、期待吃午餐，或想要放學回家玩遊戲。但這樣的日子未來都不會再有了，想到這一點就覺得心痛。」