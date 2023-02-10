日薪2000引哄動 「凶宅試睡員」實為騙局

「凶宅試睡」也確有實例，江蘇蘇州一間凶宅2021年被司法拍賣時，法院請人在裡面做24小時直播，證明凶宅不凶。(互聯網)

常有人聲稱「不怕鬼只怕窮」，浙江杭州一間公司近日發出招聘廣告，以日薪2,000元(人民幣，下同)招聘「凶宅試睡員」，引來不少網民大呼「我可以，我不怕」，亦有網民擔心「真惹上啥咋整」，但一些網民旋即踢爆這是騙局，對方會收取所謂屋內電器按金等費用，甚至誘騙應徵者花大錢買所謂專業攝錄器材影鬼。當地政府則在昨日通報，涉事招聘廣告是該公司員工憑空捏造。

內地傳媒報道，杭州一間人力資源公司以日薪2,000元、月薪6萬至6.5萬元，招聘「凶宅試睡員」，工作內容包括在指定時間勘察床底、屋頂、門後、地下室、露台、走廊等位置有無異常，以及「記錄各時段異常情況」、「標記重點危險地區」和「記錄身體有沒有異常狀況」，單看文字已經令人不寒而慄。