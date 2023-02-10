日薪2000引哄動 「凶宅試睡員」實為騙局

常有人聲稱「不怕鬼只怕窮」，浙江杭州一間公司近日發出招聘廣告，以日薪2,000元(人民幣，下同)招聘「凶宅試睡員」，引來不少網民大呼「我可以，我不怕」，亦有網民擔心「真惹上啥咋整」，但一些網民旋即踢爆這是騙局，對方會收取所謂屋內電器按金等費用，甚至誘騙應徵者花大錢買所謂專業攝錄器材影鬼。當地政府則在昨日通報，涉事招聘廣告是該公司員工憑空捏造。
內地傳媒報道，杭州一間人力資源公司以日薪2,000元、月薪6萬至6.5萬元，招聘「凶宅試睡員」，工作內容包括在指定時間勘察床底、屋頂、門後、地下室、露台、走廊等位置有無異常，以及「記錄各時段異常情況」、「標記重點危險地區」和「記錄身體有沒有異常狀況」，單看文字已經令人不寒而慄。
網民對此議論紛紛。有人相當感興趣問「去哪投簡歷」、「這不就是恐怖點的密室嗎」。也有人指出，「還要記錄各時段異常情況，這也睡不了啊」、「必須加錢」、「這一晚上兩萬都不過分吧」。有人則指出，早前曾有「Up主」(影片上傳者)應徵後公開細節，「剛開始讓你用手機拍，後來嫌你設備不好，騙你讓你買他們的記錄設備，死貴死貴的買完還有連環套，你發現被騙了他們就拉黑你跑了，全程你見不到他們的人。剛開始還以屋內有家電等物品為由要你交押金」。有內媒就報道，雲南昆明近日有人應徵凶宅試睡員，被要求正式入住凶宅前參與培訓並繳交3,457元按金，轉帳後對方即消聲匿跡。
政府指今次招聘為虛構
涉事公司所在杭州錢塘區政府昨在微博發文，指該公司發布「凶宅試睡員2000一天」等信息，引發關注，「經調查，該內容為公司員工憑空捏造，係虛假內容」，相關部門將對涉事單位和個人依法處理，呼籲網民「不信謠、不傳謠」。