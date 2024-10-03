早上通知下午起行　黎巴嫩華人憶撤僑經歷：安全後大家唱國歌

中東局勢升溫，隨着以黎衝突加劇，為保護在黎巴嫩的中國公民安全，中國政府組織先後兩批撤僑。截至目前，中國已分兩批次安排共215名中國公民從黎巴嫩安全撤離，其中包括3位香港居民和一位台灣同胞。已從黎巴嫩首都貝魯特撤往塞浦路斯，及後坐包機返回北京的李先生向內媒表示，這次撤僑令他一生難忘，當時他「上午於工地接通知，下午就撤離」，抵達塞浦路斯港口後，眾人齊唱國歌。
第一批69名在黎巴嫩的中國公民及11名外籍家屬乘船前往塞浦路斯，第二批146名在黎巴嫩的中國公民及5名外籍家屬乘坐包機返回北京。
親眼看到兩發炮彈
本身是江西人的李先生長年在海外工作，一個多月前剛到貝魯特一家中資企業的項目工地工作。之後，以色列頻襲擊黎巴嫩多地，他在工地看到兩發炮彈打在貝魯特城區附近，「離我們估計也就5公里遠」。
9小時地中海夜航往塞浦路斯
9月30日上午，在工地的他突接到撤離通知，吃完午飯後就和同事收拾行李，並等待其他一起撤離的華僑。隨後，大使館的工作人員調派兩輛大巴將眾人送往貝魯特港口。
李先生是第一批撤僑人員，來接他們的，是中國遠洋海運集團的「新廈門」輪，晚上10時出發。在9個多小時往塞浦路斯的地中海夜航航程中，李先生一路都很放心，「因為這是在我們中國的船上，很安全，我沒有睡不著。船長讓我們有何要求儘管提，吃的喝的都有，照顧得挺好」。他表示，同行人員當中有小孩、孕婦的，會被安排到沙發等舒適的位置，大家都很配合。
次日上午10時許，輪船抵達利馬索爾港，獲中國駐塞浦路斯大使及當地華人迎接，李先生稱感到無比踏實，「因為當天是國慶，大家還一起唱了國歌」。上岸後，大家被安排到酒店，等待於10月2日搭機回國。他透露使館人員非常貼心，早上7點多就來酒店問他們有何要求。對於馬上就能登上回國的飛機，李先生稱很是激動，這次撤僑令他終生難忘，「在黎巴嫩時，國內的家人看到新聞，很是擔心我，每天都打電話來問。現在他們終於可以放心了」。