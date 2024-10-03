早上通知下午起行　黎巴嫩華人憶撤僑經歷：安全後大家唱國歌

中東局勢升溫，隨着以黎衝突加劇，為保護在黎巴嫩的中國公民安全，中國政府組織先後兩批撤僑。截至目前，中國已分兩批次安排共215名中國公民從黎巴嫩安全撤離，其中包括3位香港居民和一位台灣同胞。已從黎巴嫩首都貝魯特撤往塞浦路斯，及後坐包機返回北京的李先生向內媒表示，這次撤僑令他一生難忘，當時他「上午於工地接通知，下午就撤離」，抵達塞浦路斯港口後，眾人齊唱國歌。 第一批69名在黎巴嫩的中國公民及11名外籍家屬乘船前往塞浦路斯，第二批146名在黎巴嫩的中國公民及5名外籍家屬乘坐包機返回北京。

親眼看到兩發炮彈 本身是江西人的李先生長年在海外工作，一個多月前剛到貝魯特一家中資企業的項目工地工作。之後，以色列頻襲擊黎巴嫩多地，他在工地看到兩發炮彈打在貝魯特城區附近，「離我們估計也就5公里遠」。 9小時地中海夜航往塞浦路斯 9月30日上午，在工地的他突接到撤離通知，吃完午飯後就和同事收拾行李，並等待其他一起撤離的華僑。隨後，大使館的工作人員調派兩輛大巴將眾人送往貝魯特港口。