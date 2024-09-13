昆明地鐵傳欠薪逾2億 逾2000員工兩個月無糧出

內媒報道，雲南昆明市一間地鐵營運公司近日被揭拖欠員工工資，超過2,000名員工被拖欠工資和養老保險等福利逾2億元（人民幣，下同，約2.2億港元）

有網民近日公開一份文件顯示，當地有關部門在工作中發現，雲南京建軌道交通投資建設有限公司自7月至8月拖欠員工超過2,758萬元。該公司自去年3月起暫緩繳納養老保險、住房公積金、企業年金等，欠繳養老保險7,727萬元，涉及2,401人；住房公積金欠繳7,440萬元，涉及2,204人；企業年金欠繳2,758萬元，涉及2,030人。文件又指員工持續討薪風險增高，網上輿論壓力劇增，存在較大涉穩風險隱患。

內媒報道，雲南昆明市一間地鐵營運公司近日被揭拖欠員工工資，超過2,000名員工被拖欠工資和養老保險等福利逾2億元（人民幣，下同，約2.2億港元）。該公司工作人員周三（11日）回應稱，不知欠薪一事，將記錄並向上級回報。昆明市交通運輸局工作人員表示已關注事件。

文件指網上輿論壓力劇增 存涉穩風險隱患

涉事公司有職員向內媒表示，公司確實存在欠薪問題，近兩個月沒有發薪，從去年3月起養老保險也無繳交。內媒報道，昆明地鐵去年曾被指拖欠大量員工薪資，當時已引發熱議。

公開資料顯示，雲南京建軌道交通投資建設有限公司是昆明軌道交通四號線投資管理有限公司（政府出資代表，股份佔比14.2%）、北京城建設計發展集團股份有限公司（社會投資人，股份佔比78.28%）、中鐵電氣化局集團有限公司（社會投資人，股份佔比7.52%）共同出資於2017年12月注冊成立的有限責任公司（國有控股），公司的行業主管部門為昆明市交通運輸局。公司負責昆明市軌道交通4號線項目B部分的投資、建設及30年全線運營，現有員工2,200多人。

