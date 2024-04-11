昆明多間醫院推男性「根浴」服務　市衞健委展開調查(有片)

曾經在內地引起爭議的男性「根浴」服務曾經消失一段日子，但近日昆明部分醫院捲土重來，並宣稱由美女護理師操作，「有病治病，沒病保養」。昆明市衞生健康委綜合監督執法區昨日(10日)通報，己展開調查核實，將依法依規進行處置。

據《澎湃新聞》周二(9日)報道，雲南仁愛醫院和官渡民生醫院有「根浴」服務，在雲南仁愛醫院，一名女醫生介紹該服務的相關問題，有儀器和類似中醫穴位按摩的「手法治療」，體驗價98元人民幣，而且沒有什麼副作用，也不會痛，大約時間15分鐘。有女醫生透露，手法按摩需要先預約，只有第1次有體驗價，原價是498元人民幣，更表示舒適度肯定是有的，私密部位末梢神經比較豐富，不可能會疼痛，「那樣不科學」，且護理師都是女性，「做了就是要讓你有反應，沒反應做來幹甚麼？」、「男的給你做嗎，你做死都做不出那種效果出來」。