昆明學校飯堂用發臭肉致學生腹瀉　校長免職承辦商罰578萬

有家長表示，子女入學後經常反映飯菜難吃，吃飯後會腹瀉，於是決定闖入學校飯堂的廚房，結果發現大量發臭豬肉及牛肉(影片截圖)

雲南昆明一間學校多名學生在飯堂用餐後經常腹瀉，有家長揭發廚房內有大量臭肉，質疑校方用過期肉品，「整盆肉都是臭的」。昆明當局介入調查後指，豬肉因運輸及存儲不當，校長及學校法定代表人被免職，承辦商被罰款578萬人民幣。

內媒報道，涉事學校為雲南昆明市官渡區雲子中學長豐學校。有家長表示，子女入學後經常反映飯菜難吃，吃飯後會腹瀉，於是決定闖入學校飯堂的廚房，結果發現大量發臭豬肉及牛肉，指摘學校食堂「你們有良心嗎？自己來聞（肉臭不臭）」，另有家長稱「家委反映過很多次，都被年級主任壓下來了」

家長闖廚房指摘「整盆肉都是臭的」

事件引起廣泛關注，當局介入調查。官渡區市監局和教育體育局周六（10月19日）發聯合通報，表示經調查，該批次鮮豬肉為10月16日宰殺，但之後因運輸及存儲不當致變質變臭。另一方面，食堂經營過程中，對食品安全管理制度落實不到位，進貨查驗及食品貯存管理不當。

當局根據有關法則，對長豐學校未按規定履行食品安全管理責任的行為責令改正，給予警告。對學校經營不合格食品的行為，罰款10萬元人民幣；長豐學校校長夏信仁及學校法定代表人被免職。至於承辦商雲南潤升物業服務有限公司，於今年8月開始承包該學校食堂，但未按規定向上級教育主管部門報備。公司亦沒有從事餐飲服務的資質，而且未按照規定申請經營項目發生變更的行為。當局責令其停止經營，沒收違法所得46萬元，並處以568萬元罰款。對其經營不合格食品的行為責令改正，並處以10萬元罰款。