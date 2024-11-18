昆明超市地陷「突現天坑」　2顧客當場墜河慘腰椎骨折

據《瀟湘晨報》報導，15日下午，位於雲南昆明官渡區世紀城附近一家超市突然發生店面崩塌，現場畫面顯示，零食超市所在的建築橫跨在一處河道上，與兩岸的建築相連。事發後，超市下方的河道上墜落了大量貨物和建材。該店員工表示，超市已經暫時停業。

母女二人意外落水被貨品埋在裡面

據悉，意外落水的，為一名朱姓女顧客及她的12歲女兒。她表示，與女兒兩人進到超市買零食，沒想到竟然遇到意外。「進店總共還沒到5分鐘左右，就感覺像地震了一樣，整個都塌陷了，感覺要死在這裡了，貨品把我們埋在裡面，下面是水。」

她表示當時只有她和女兒兩人落水，直接就到水裡，她嚇得把女兒抱著喊救命。「當時沒有一個人了，都跑掉了，我就打電話給我老公，我老公就趕緊打電話報警，後面員警在現場放下梯子救起我們，目前腰椎骨折在住院治療。」