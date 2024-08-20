明白隊友陳芋汐也很辛苦 全紅嬋：再奪奧運金牌並不開心

巴黎奧運乒乓球女單決賽國家隊女將陳夢擊敗隊友孫穎莎，繼上屆後再度奪金，卻惹來孫穎莎粉絲不滿，認為陳已奪過金牌應「讓賽」，挑起體育界「飯圈」(原指對偶像的狂熱支持行為)風波。中國新跳水皇后全紅嬋亦在巴黎奧運衛冕10米高台金牌，央視周日播出她與隊友陳芋汐的訪問，稱今次奪金並不開心。她十分為隊友設想，知道陳芋汐也是很辛苦，「上一屆是我拿，這一屆也是我拿，所以沒有特別開心」。

全紅嬋與陳芋汐既是對手，亦是搭檔，更是朋友。17歲的全紅嬋憑藉總分425.60分的成績，蟬聯了奧運會女子10米跳台的冠軍，陳芋汐最終以4.9分之微摘得銀牌。全紅嬋在訪問中表示，「冠軍而已，不知道為甚麼拿了之後也不是特別開心。」她比賽完在想「自己拿了金牌是不是不對啊」，因陳芋汐也很辛苦。陳芋汐則說：「單從牌子看，確實銀牌不如金牌。但我戰勝了自己，從某種意義上來說我是幸運的。450分一直是女台運動員的一個坎，如果沒有全紅嬋，可能我達不到這麼高的水準。」

明白陳芋汐備戰東奧艱難

全紅嬋經歷了所有跳水女運動員都要經歷發育的關卡。她較上屆東京奧運長高了7厘米，體重也增加了約7公斤。她體會到陳芋汐備戰東京奧運會的艱難，「可能我還沒經歷的時候不太理解，但現在經歷了，就非常理解，就很痛苦」。她動作是沒有之前的好。之前是很輕鬆、很飄的感覺，但現在站在台上就感覺已經要碰到水了，擔心未能完成伸展動作。