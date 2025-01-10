星星事件2.0｜內地男模楊澤琪赴泰拍戲失聯　神秘聯絡人「顏十六」是何方神聖？

內地男演員王星近日被誘拐到緬甸詐騙園區後獲救，事件引發廣泛關注，據報另一名25歲內地男模特兒亦被人以赴泰拍劇為由，誘騙至泰國後失聯。泰國總理佩通坦周四回應事件時強調，泰國須加強並完善相關法律，嚴厲打擊同類案件，防範泰國成為犯罪中轉站。泰警也強調，會設法保護當地的中國公民。
赴泰拍攝日薪1000元人民幣
王星獲救後向泰警透露，自己被關的大樓內，至少還有50名中國人被關押，內地網絡亦傳出多名藝人被拐到緬甸後失聯。事件曝光後，百多名家屬陸續效法王星女友，在網上公開家人失蹤詳情並求助官方，其中網名「古德牟寧」周三發文，指任職模特兒的表弟楊澤琪上月初見到有劇組招募演員到泰國拍攝，日薪800至1,000元人民幣。
視像報平安 眼角有傷
楊澤琪於上月20日早上6時許飛抵曼谷，下午近3時乘坐劇組安排的私家車，定位顯示已在泰緬邊境。但翌日楊澤琪向朋友發出求救信息，隨後失聯。朋友立即聯絡楊男父母，並前往報警。直至29日，母親突然接到兒子視像電話「報平安」，但畫面可見楊澤琪眼角有明顯傷痕，隨後電話再關機失聯。楊仍下落不明，家屬向中國大使館求助，河北保定警方已立案。
神秘聯絡人身份曝光
內地網流傳，除了王星，近期數十名演員亦被邀請赴泰工作，其中被「顏十六」等人邀請的有9人。《現代快報》周四報道，邀請楊澤琪赴泰的電影公司，就是「顏十六」所屬的泰國GMMGrammy公司和浙江顏氏天藝影業有限公司，而「顏十六」也曾招攬王星赴泰拍攝。
河南許昌一名賈姓女子求助，稱其任職燈光師的21歲兒子結識「顏十六」，對方叫兒子去泰國拍戲，兒子至今失聯。
聯絡人自稱微信賬號被盜
演員任逍遙周三發文稱，「顏十六」真名顏X磊，於2015年左右到橫店，當過臨記、武打演員等，後來做動作指導和導演，拍過《絕地重生之黎明》等。一個月前，他曾邀請朋友前往泰國拍戲，稱「能多掙錢」，並曾以《緝毒女警》劇組招募演員的名義，在各類演員交流群組發消息。但網傳聊天截圖顯示，「顏十六」辯稱自己「微信號被盜，最近一個月的事情和我沒關係」。