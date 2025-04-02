春天賞花｜全國賞花打卡地圖 這4個人間仙境不能錯過

「中國最美鄉村」江西婺源 走進萬畝油菜花世界 在江西婺源，有兩大壯麗的季節性景觀，分別是秋天的「曬秋」和春天的油菜花。 被譽為「全球十大最美梯田」之一的篁嶺，地處婺源石耳山脈，是婺源觀賞油菜花的最佳地點之一，面積逾5平方公里。

「第一賞櫻勝地」無錫黿頭渚 櫻花雨繽紛浪漫 江蘇有個説法：來無錫必遊太湖，遊太湖必至黿頭渚（粵音：元頭主），黿頭渚原來是馳名中外的賞櫻勝地。 黿頭渚的櫻花海面積逾5.39平方公里，有接近3萬株櫻花樹，一般分為早櫻和晚櫻，早櫻的賞花期一般在2月底至3月初左右，品種有河津櫻、椿寒櫻、福建山櫻等，多為單瓣或半重瓣。

「最美塞外江南」西藏林芝 雪山下的桃花源 除了南方地區外，在西藏林芝原來也能欣賞如詩如畫的桃花美景。 每年3月底至4月初左右，是林芝桃花盛開的季節，放眼望去，在延綿百里的山腰上，成千上萬株野生桃樹花滿枝頭，灼灼桃花在高山峽谷間鋪展開來，爭相鬥艷，將漫山遍野染成迷人的粉色。

「一生必去」新疆伊犁 如曇花一現的杏花海 同樣擁有如塞外江南般的迷人春色，還有位於新疆伊犁的吐爾根鄉，是新疆伊犁杏花溝分布最廣泛的地區，也是中世紀遺留最大的原始野杏林。 每年4月初開始，野杏花就會將吐爾根鄉一帶的高山草原染成一片片粉白，仙氣飄飄，跟隨着大自然的布局茁壯生長，為人們帶來一場原始又震撼的視覺衝擊。