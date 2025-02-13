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中國
2025-02-13 11:21:28

春晚不再標注藝人來自「中國香港」　國台辦：都是中國人不分彼此

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在今年春晚節目單上，來自香港、澳門、台灣的參演藝人不再單獨標注「中國香港」、「中國澳門」、「中國台灣」

在今年春晚節目單上，來自香港、澳門、台灣的參演藝人不再單獨標注「中國香港」、「中國澳門」、「中國台灣」

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在今年春晚節目單上，來自香港、澳門、台灣的參演藝人不再單獨標注「中國香港」、「中國澳門」、「中國台灣」，引發內地輿論熱議。周三（12日），國台辦發言人朱鳳蓮進一步闡釋了春晚這一細節變化的深意。

香港藝人葉童與趙雅芝在今年春晚演出，節目單上並未標註二人是「中國香港」。 香港藝人葉童與趙雅芝在今年春晚演出，節目單上並未標註二人是「中國香港」。 香港藝人陳奕迅在今年春晚演出，節目單上並未標註二人是「中國香港」。 香港藝人在今年春晚演出，節目單上並未標註二人是「中國香港」。 去年的春晚節目單上，港澳台藝人要特別標註「中國香港」、「中國澳門」、「中國台灣」。

中央廣播電視總台《2025年春節聯歡晚會》節目單於1月28日發布，依舊有不少來自香港、澳門、台灣地區的藝人登台表演。如開場表演《如意舞步》中，表演者有來自台灣的蘇有朋、香港的陳偉霆；歌曲《登高》中，特邀嘉賓有香港地區演員梁家輝；小品《借傘》中的特邀嘉賓為香港演員趙雅芝、葉童；莫文蔚和毛不易共同演唱歌曲《歲月裏的花》；魔術《畫蛇添福》的表演者為來自台灣的劉謙；台灣歌手楊宗緯、香港歌手容祖兒和澳門歌手羅嘉豪等人共同演唱歌曲《如意》。此外，有陳奕迅演唱《孤勇者》；甄子丹表演武術《筆走龍蛇》；蕭敬騰演唱《我可以》；汪明荃、陳小春、張智霖、薛凱琪、周柏豪等香港藝人演唱《灣區樂好》。

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然而，與往年不同的是，節目單中來自港澳台的表演者不再按慣例特別標注「中國香港」、「中國澳門」和「中國台灣」。

周三，朱鳳蓮在例行新聞發布會上解釋稱，兩岸同胞、港澳同胞同屬中華民族，都是中國人。在春節這個中華民族最重要的傳統佳節，海峽兩岸和港澳地區的演藝人員不分彼此、歡聚一堂，參與各類春節聯歡活動，符合也體現了家國團圓的民族情感。

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