春運火車票｜新功能搶票可設鬧鐘 福田來往香港高鐵增班次

以上2項新功能，已經由1月3日起在「鐵路12306」手機APP上線。 除了新增功能之外，自1月11日零時起，鐵路12306平台（包括網站及手機APP），還優化升級了候補購票功能，包括增加候補訂單和備選方案的數量；擴大候補訂單兌現時間選擇範圍； 如果候補車次當中沒有合適的，還可以點選「接受新增列車」的選項按鈕，臨時新增列車的席位，也會優先配售給已提交候補訂單的旅客。 與此同時，車票改簽的範圍也比以前擴大。自1月15日起，乘客在開車前和開車後當日，都可以改簽預售期（15日）內的車票。 按照舊規則，只有火車票在開車前48小時以上，才可以改簽任意車次；開車前不足48小時以及開車後，只可改簽乘車日當天24點之前的列車。