春運火車票｜新功能搶票可設鬧鐘 福田來往香港高鐵增班次

內地今年春運第一天（1月26日）的火車票，從1月12日開始正式開售。跟以往不同的是，今年的購票規則有了新變化，候補購票功能、車票改簽範圍均作出優化，同時還推出了新功能；
另外，來往深圳福田和香港的高鐵，自1月10日起班次增加，尾班車時間也延至晚間11時。
文：當代中國
春運火車票｜新功能
今年春運購票有哪些不同呢？
首先就是，中國鐵路官方平台「鐵路12306」手機APP近日推出的2項新功能：火車票起售提醒訂閱、購票信息預填。內地火車票的預售期是15天，但不少人可能忙起來就會錯過，現時有了「火車票起售提醒訂閱」功能，就再也不用擔心！
若果計劃出行日期的車票，還未到開售時間，大家可以提前在「鐵路12306」手機APP裏，設置提醒，以便及時購票，相當於設置了買票鬧鐘。
「購票信息預填」功能，則是讓乘客可在車票開售的當日，預先填好乘車人、車次、席別等信息，等車票開始發售的時間一到，就可以即刻迅速提交訂單並完成支付。
以上2項新功能，已經由1月3日起在「鐵路12306」手機APP上線。
除了新增功能之外，自1月11日零時起，鐵路12306平台（包括網站及手機APP），還優化升級了候補購票功能，包括增加候補訂單和備選方案的數量；擴大候補訂單兌現時間選擇範圍；
如果候補車次當中沒有合適的，還可以點選「接受新增列車」的選項按鈕，臨時新增列車的席位，也會優先配售給已提交候補訂單的旅客。
與此同時，車票改簽的範圍也比以前擴大。自1月15日起，乘客在開車前和開車後當日，都可以改簽預售期（15日）內的車票。
按照舊規則，只有火車票在開車前48小時以上，才可以改簽任意車次；開車前不足48小時以及開車後，只可改簽乘車日當天24點之前的列車。
福田來往香港高鐵增至98班 尾班車時間延長
今年不僅購票更加方便，從香港乘搭高鐵北上深圳，班次也有所增加。從1月10日起，全國鐵路開始實行新的列車運行圖，其中，香港西九龍往返深圳福田站的高鐵車次，由每日74班增至98班。
鐵路部門將原來通過但不停靠福田站的部分列車，增加福田站停點，以此加密往來福田站和香港西九龍站的列車班次。
同時，部分短途列車的末班車開出時間也有所延後，福田開往香港西九龍的末班車延後至晚上10時31分，香港西九龍開往福田的末班車延後晚上11時。
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