時值鄭捷隨機砍人案10周年 20歲男台中捷運斬人4傷1命危

台灣台中捷運昨發生斬人案，一名有精神病紀錄的20歲男子，在車廂內襲擊乘客，造成4人受傷，當中一名高二學生身中多刀，胸骨斷裂傷及肺部命危。傷者亦包括刀手自己，以及一名冒險試圖制服刀手的男乘客，如非他挺身而出，恐出現更嚴重傷亡。昨日正值台北捷運「鄭捷隨機砍人案」10周年，令人關注今次襲擊是否與此有關。當地警方已立即加強捷運站、車廂及周遭保安，以防發生模仿效應。

警方調查後指，涉案20歲姓洪男子昨晨11時13分從水安宮捷運站上車後，因不明原因持刀攻擊其他乘客。一名長髮男乘客上前制止，奪去對方手上的刀，但刀手隨即拿出另一把繼續施襲。網上流傳片段可見，一名身穿啡色外套戴眼鏡拎刀男子，在車廂內與長髮男拉扯糾纏，有乘客見狀拿雨傘上前攻擊，卻誤會了長髮男是刀手致打錯人。片段其後見長髮男血流披面，此時其他乘客一擁而上制服刀手，數人以拳頭猛擊他頭部，有人則掰開他的手奪刀，場面驚險。有目擊者表示：「長髮男跟那些正義民眾救了整車乘客，真的要跟他說謝謝！」警方事後在現場檢獲3把刀，包括一把菜刀及兩把水果刀。