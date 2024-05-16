普京訪華｜中俄領袖簽聯合聲明　深化戰略夥伴關係

俄羅斯總統普京在今日(16日)凌晨4時許乘搭專機抵達北京，展開連任後的首次外訪行程。國家主席習近平早上在人民大會堂東門外廣場舉行歡迎儀式，普京車隊抵達現場後，與在場等候迎接的習近平握手，兩人其後檢閱儀仗隊，現場奏起兩國國歌並且發放禮炮。雙方檢閱儀仗隊後，習近平同普京舉行小範圍會談，以及進行一系列活動，就中俄建交75周年等雙邊與外交議題交換意見。二人及後共同簽署聯合聲明，深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

習近平以老朋友稱呼普京，再次祝賀對方開啟第5個總統任期，相信在其帶領下，俄羅斯國家發展建設一定能夠取得新的更大成就。

習稱慶祝中俄建交75周年是貫穿今年兩國關係發展的主線，中俄關係已經走過四分之三個世紀，歷經風雨，歷久彌堅，經受住了國際風雲變幻的考驗，樹立了大國、鄰國相互尊重、坦誠相待、和睦相處、互利共贏的典範。

習近平表示這些年來，同普京先後會面40多次，保持著密切溝通，為確保中俄關係健康穩定順利發展作出戰略引領，強調今天的中俄關係來之不易，值得雙方倍加珍惜和呵護。中俄關係穩定發展，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區乃至世界的和平、穩定、繁榮。新征程上，中方願始終同俄方做彼此信賴的好鄰居、好朋友、好夥伴，不斷鞏固兩國人民世代友好，共同實現各自國家發展振興，攜手維護世界公平正義。