景區檢票員要求遊客出示身分證被指責刁難 一怒之下持菜刀追砍

現代人生活壓力大，易有情緒煩躁傾向，內地山東煙台一處景區日前發生檢票員持刀追斬遊客事件，起因是他依規定要求對方出示身分證，卻被指責刻意刁難，竟一怒之下衝進廚房拿菜刀出來斬人。 網傳影片中，景區大門出入閘口前，一名身穿藍色制服的工作人員手持菜刀，情緒十分激動，不斷試圖衝向一名遊客，所幸身旁另一名男子緊緊將其攔腰抱住，持刀男子一度揮舞手中菜刀不斷掙扎，終致未能掙脫，讓衝突得以順利落幕。

據《澎湃新聞》報道，該衝突發生在山東煙台市九丈崖景區，涉事長島旅遊集團官方微博20日晚發佈通報證實此事，稱17日下午1點30分，一名遊客入園時，檢票人員王某要求其按規定刷身份證入園，遊客因不瞭解檢票規定誤以為檢票人員故意刁難，雙方發生言語衝突。後被工作人員勸解分開。 不料，當事遊客進入景區後又折返回檢票工作室外，繼續對王某進行言語挑釁。王某一時衝動，從工作室旁廚房內拿出菜刀衝出，被在場工作人員及時攔下，雙方未發生肢體衝突，無人受傷。經公安機關調查處置，當事人雙方達成諒解。該公司已依照規定對工作人員王某予以開除。