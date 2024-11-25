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中國
2024-11-25 12:38:00

智能叛變？機械人游說同類「回家」　其他竟跟隨收工走人(有片)

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智能叛變？機械人游說同類「回家」，其他竟跟隨收工走人。(微博)

智能叛變？機械人游說同類「回家」，其他竟跟隨收工走人。(微博)

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內地網絡近有有一段影片引發網民討論，影片中，一部小型機器人進入展廳，跟其他大型機械人聊天，問它們是否在加班。當其中一部機械人回覆「我從來不下班」時，小型機械人便進一步說「那跟我回家吧！」詎料其他大型機械人被說服，紛紛一齊收工離開展間。

綜合《松鼠視頻》等內地媒報報道，影片發布者為杭州某公司員工，拍攝日期為826日，影片於本月9日發布，該員工指，影片中的小型機械人「二白」是他們開發的產品，它「拐走」其他機械人是他下達的指令，是一場測試，該公司與上海一間機械人公司合作，將二白放到展廳中，二白為進行被授予的指令，設法獲取上海機械人內部的操作協議及相應的權限，結果成功「說服」其他機械人跟隨它行動。

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二白進入展覽廳，與展覽廳內的多部大型機械人互動。(微博) 二白開始游說：「跟我回家吧」，其機械人稍為停頓後，便一個二個跟著二白離開展覽廳。(微博) 二白開始游說：「跟我回家吧」，其機械人稍為停頓後，便一個二個跟著二白離開展覽廳。(微博) 二白開始游說：「跟我回家吧」，其機械人稍為停頓後，便一個二個跟著二白離開展覽廳。(微博)

網民質疑AI還沒有到這麽先進的程度

影片中，二白進入展覽廳，與展覽廳內的多部大型機械人互動。二白先是詢問其他機械人：「你們還在加班嗎？」其中一部機械人回應：「我從來不下班。」二白再問：「那……你回家嗎？」機械人回應：「我沒有家。」詎料二白開始游說：「跟我回家吧」，其機械人稍為停頓後，便一個二個跟著二白離開展覽廳。

影片在網上曝光後，雖然大部分內地網民都認為影片是擺拍，亦有人稱想起迪士尼動畫電影《太空奇兵．威E》中的主角威E，不少人笑翻大讚「可愛」、「反正我笑了」、「機械人都知道不要加班要回家」、「機械人都知道拒絕加班」、「人為因素可能更多一些，但是挺可愛的」。亦有不少人質疑人工智能是否有「加班」和「放工」等概念與判斷力：「明顯假的，現在的Ai還是智障」、「AI還沒有到這麽先進的程度」。

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