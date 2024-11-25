智能叛變？機械人游說同類「回家」　成功說服一齊收工走人(有片)

內地網絡近有有一段影片引發網民討論，影片中，一部小型機器人進入展廳，跟其他大型機械人聊天，問它們是否在加班。當其中一部機械人回覆「我從來不下班」時，小型機械人便進一步說「那跟我回家吧！」詎料其他大型機械人被說服，紛紛一齊收工離開展間。

綜合《松鼠視頻》等內地媒報報道，影片發布者為杭州某公司員工，拍攝日期為8月26日，影片於本月9日發布，該員工指，影片中的小型機械人「二白」是他們開發的產品，它「拐走」其他機械人是他下達的指令，是一場測試，該公司與上海一間機械人公司合作，將二白放到展廳中，二白為進行被授予的指令，設法獲取上海機械人內部的操作協議及相應的權限，結果成功「說服」其他機械人跟隨它行動。