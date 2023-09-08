暴雨｜打風前將座駕裝入巨型防水袋　福建車主：全地下室就我的沒事

記者李宗芳／綜合報道

受海葵颱風外圍環流影響，福建出現極端暴雨，當地氣象台6日持續發佈「暴雨預警Ⅰ級」，福州有車主事前將愛車裝入巨型塑膠袋，果真當晚就淹水，整個地下車庫其他車都泡湯，就他的車沒事，超狂做法讓網友大讚「防水界大佬」。

網傳影片中，可以看到一輛汽車被裝進了一個透明的塑封袋子中，眼看積水幾乎沒過了其他車的輪胎，而該車卻浮在了水面上，車主解釋過程沒大家想像中的複雜，就是把車子先開出來，然後防水袋打開鋪好，車子再倒進去，人下車出來，再把防雨袋排氣包紮好就好了。

「過了十幾分鐘水就漲起來了」

據《瀟湘晨報》報道，車主魏先生告訴記者，這個防水袋是他專門為了應對颱風而提前準備的：「上次颱風下雨很大，我的車底盤低，還好沒淹太多。之後我就想辦法買了這個袋子」。

據悉，魏先生的愛車買了還不到一年，6日晚上九點左右，感受到雨勢漸猛，水也要慢慢漲起來，魏先生便拿出了早就準備好的防水袋，用上述方法將汽車保護起來：「剛開始的還是乾的，大概過了十幾分鐘，水就漲起來了」他指積水最高淹沒汽車底盤幾近輪胎：「目前看還是起到了了作用，整個車庫估計就我這輛完好無損」。